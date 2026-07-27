Nejlepší tým světa! Česká výprava ovládla MS v Oklahomě: sedm medailí, třikrát zlato
Tři tituly mistrů světa a sedm medailí celkově. Úspěšný mix mladých nadějí a zkušených hvězd vynesl české výpravě vodních slalomářů na šampionátu v Oklahomě status nejlepšího týmu světa. O zlaté individuální úspěchy se postarali Jakub Krejčí, Vít Prindiš a nečekaně i Tereza Kneblová.
Americká Oklahoma se pro český vodní slalom stala dějištěm mimořádně vydařené jízdy. Tuzemská reprezentace dorazila na mistrovství světa vylepšit svou už tak silnou reputaci, což se jí na tamní náročné trati beze zbytku povedlo.
V pondělí dominoval trati kayakcross, kde Česko bodovalo rovnou dvakrát. Stříbrné medaile si z časovky odnesli Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Beková si premiéru na seniorském mistrovství nemohla představit lépe: „Začít medailí je úplně nemožné,“ radovala se mladá slalomářka.
Ani Krejčí v cíli neskrýval nadšení: „Jestli to takhle půjde dál a budu se zlepšovat, tak si nebudu mít na co stěžovat,“ předpovídal čtyřiadvacetiletý závodník. Ani netušil, že týden snů jenom začal. Vrcholem jeho představení byla neskutečná jízda ve čtvrtečním kajaku. Ve finálové jízdě těsným náskokem pouhých 0,69 vteřiny ukořistil titul mistra světa, pátý pro Česko. „Tato sezona je neuvěřitelná, avšak cítil jsem na sobě hrozný tlak,“ řekl.
Prvenství v kayakcrossu si v sobotu suverénně pohlídal Vít Prindiš. Po dlouhé eliminaci se stal mistrem světa. „Už mi chybí jenom časovka,“ smál se borec, jenž světový šampionát opanoval už v roce 2021 v Bratislavě.
Česká dominance se přenesla i do kánoe. Hned na úvod v hlídkách žen bylo jasné, že se s Češkami na šampionátu musí počítat. Trio Kneblová, Morenová a Satková vybojovalo nádherné stříbro. Na Slovenky nestačilo o pouhých 23 setin. „Proto jsme sem jely,“ řekla na zisk medaile Martina Satková.
Tereze Kneblové jedna medaile očividně nestačila. V závěrečné jízdě singlu nastupovala úplně první poté, co do finále proklouzla z 12. příčky. Nikdy by nečekala, že už jí první místo nikdo nevezme. „Můj mozek moc nefunguje. Myslela jsem si, že to byla dobrá jízda, ale nikdy bych nevěřila, že to bude stačit na první místo.“ Zlato z kánoe si Česko odnáší poprvé za pět let.
Úspěch na kánoi podtrhl i debutant Lukáš Kratochvíl. Svou první účast na seniorském mistrovství završil bronzem. „Věděl jsem, že musím riskovat. Vyšlo to!“ popsal jednadvacetiletý závodník.
„Náš tým je složený z mladíčků a zkušených závodníků. Tento mix je pro týmový výkon to nejlepší,“ shrnul šéftrenér Jiří Prskavec starší. Česko si tak z letošního mistrovství kromě sedmi cenných kovů odnáší i titul nejúspěšnější země.