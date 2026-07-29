Zlatá Kneblová: sázka s Polkou a zpěv Ewy Farné. Virální video se dostalo až ke zpěvačce
Nekonečné čekání v cíli, nepovedený start a následně obrovský triumf. Šampionát ve vodním slalomu v americké Oklahomě přinesl české kanoistce Tereze Kneblové celou paletu emocí. Třiadvacetiletá reprezentantka se dokázala bleskově oklepat z neúspěchu v krosu a vybojovala dvě medaile. Pozornost na sebe navíc strhla i mimo kanál – kvůli prohrané sázce totiž musela slavit zpěvem hitu Ewy Farné.
Čerstvá mistryně světa Tereza Kneblová v pondělí přistála na letišti Václava Havla po neuvěřitelném úspěchu na MS, kde vybojovala hned dvě medaile – jednu na singlu a jednu v hlídkách společně s Martinou Satkovou a Adrianou Morenovou. Oslavy si ale nechala až na doma.
„Závody skončily v neděli krosem, takže jsme neměli volnost. Soustředili jsme se i na fandění a myslím si, že hodně členů týmu bylo spíš unavených, než aby šlo slavit. Myslím si ale, že si to vynahradíme tady a někam si sedneme,“ prozradila.
Přesto si našla čas na jednu malou oslavu, ke které ji donutila paradoxně soupeřka Klaudia Zwolinská. Vsadily se, že pokud Kneblová vyhraje zlato, musí zazpívat píseň od Ewy Farné. „Písničku jsem samozřejmě znala, ale ten text jsem neuměla úplně přesně, takže jsem se ho musela trošku doučit. Byla to sranda a jsem hlavně ráda, že jsem to nemusela dělat sama. Pomohl mi s tím celý tým a užili jsme si to společně,“ smála se Kneblová.
Virální video, na kterém celá výprava zpívá, se dostalo až k interpretce. „Bylo to neskutečné. Jsem velmi ráda, že to mělo dosahy – ať už to zpívání, nebo výsledky, co náš tým podal.“ Přesah mimo sportovní bublinu může mít pozitivní vliv i na popularitu vodního slalomu. „Jsem ráda, protože si myslím, že si tento sport zaslouží víc pozornosti.“
Za uvolněnými momenty však stál obrovský tlak. Čekání na konečný výsledek totiž bylo pro Kneblovou nekonečné, jelikož do finálových jízd nastupovala úplně první. „Seděla jsem tam strašně dlouho, ale nakonec to byl skvělý zážitek. Čekal se mnou trenér i můj střídač Dave, takže to bylo na druhou stranu velmi speciální,“ zhodnotila. První příčku si udržela s náskokem 2,52 sekundy.
Na šampionátu si ovšem prošla i těžšími momenty. Účastnila se i závodu kayakcrossu, kde se nedostala ani ze základní kvalifikace. „Nevyšel mi start, což se mi nikdy nestalo ani na tréninku. Byla jsem z toho trošku rozhozená a prostě se to nepovedlo,“ popsala. Své zaváhání ale dokázala rychle setřást.
Skvělé výsledky z Oklahomy ji teď pohánějí vpřed: „Neberu to jako něco, co by mě uspokojilo, je to pro mě spíš motivace do další práce. Uvidíme, co zbytek sezony přinese.“ Zatím upíná pozornost pouze k letošnímu roku, přestože dějiště šampionátu v Oklahomě bude hostit i příští olympiádu. „Je to závod na hodně dlouhou trať, takže se snažím soustředit na přítomnost.“