Nemilá zpráva kajakáře Dostála. Kvůli nemoci netrénuje, jak to komplikuje cestu na OH?
Kajakářský šampion Josef Dostál je před blížícím se mistrovstvím světa v Poznani v nepříjemné situaci. Kvůli nemoci týden netrénoval a šampionát je klíčový v kvalifikaci na olympiádu. „Je to hodně nemilá zpráva. Může to být dost zásadní komplikace,“ řekl reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.
Dva problémy najednou se valí na pětinásobného olympijského medailistu Josefa Dostála. V boji o další Hry v Los Angeles je těsně před polovinou kvalifikační soutěže těsně nad hranou postupu, přičemž mu příliš nevyhovuje kvalifikační klíč. Světový šampionát je v žebříčku nejdůležitější, jenže Dostál je týden před odjezdem do Poznani nemocný.
„Nejsem zdravotně úplně v pořádku, pravděpodobně nějaká viróza. Samozřejmě jsem se už cítil líp, ale mohlo to být horší,“ uvedl Dostál. „Musel jsem vynechat pár dní tréninku a snad se do něj vrátím co nejdříve. Nemoc mě v pádlování omezuje.“
Další trampotou je samotný nominační systém. V souboji o olympijský kilometr se paradoxně můžou sbírat body i ve třech neolympijských disciplínách, což ještě hustí konkurenci. V Dostálově kategorii K1 je Česko díky jeho čtyřem bodovaným výsledkům o pouhých deset bodů o jediné místo nad hranicí postupu. Na mistrovství světa Dostál potřebuje být ve formě, protože se tam uděluje o padesát procent bodů víc.
„Určitě bych byl klidnější, kdyby Česká republika panovala na předních umístěních a ne na chvostu přijatelnosti pro olympijské hry,“ řekl Dostál. „Mistrovství světa, kde je větší koeficient, bude nejdůležitější.“
Obětuje olympijskou trať?
Šampionátem v Poznani končí první polovina kvalifikační soutěže. Na jejím konci se bude počítat osm výsledků z deseti. Nejvíc bodů se však uděluje na světových šampionátech letos v Poznani a za rok v Szegedu. Příští týden v Polsku potřebuje Dostál ideálně vyhrát některou ze čtyř bodovaných disciplín. Pokud by to nedokázal, může spadnout mimo postupová místa.
„Může to být dost zásadní komplikace. Kvalifikace je hlavně v individuálních žebříčcích extrémně těžká,“ vysvětluje Hottmar.
Kvalifikační podmínky nutí Dostála k neortodoxnímu řešení. Na olympiádě se sice pojede kilometrová trať, ale tam se obhájci zlata z Her v Paříži letos nedaří. Kvalifikační body proto sbírá na neolympijské pětistovce. Na světovém šampionátu se tak může stát, že Dostál vůbec nepojede olympijskou disciplínu, ale všechno obětuje sbírání bodů na neolympijské trati na 500 metrů.
„Je pravděpodobné, že Pepa vynechá olympijský kilometr,“ řekl Hottmar. „Bodový zisk je možný i z pětistovky, kde byl dlouho výrazně nejlepší a věřím, že tam stále má šanci získat vysoké body.“
Na pětistovce už Dostál získal světové zlato pětkrát, naposledy na loňském šampionátu v Miláně. „Pravděpodobně na mistrovství světa pojedu jen jednu disciplínu, ale to záleží na diskuzi s trenérem těsně před závody,“ sdělil Dostál.