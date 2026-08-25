Boj o Los Angeles! Kanoisté hledají cestu olympijským žebříčkem, Dostál taktizuje
Na světovém šampionátu v Poznani půjde rychlostním kanoistům kromě medailí taky o body do olympijského žebříčku. Kajakářský šampion Josef Dostál po nedávné nemoci nebude startovat na olympijském kilometru. Paradoxně mu to může zvýšit kvalifikační naděje do Los Angeles.
Nový systém olympijské kvalifikace vzbudil u vody kontroverzní reakce. Zatím závodníkům stačilo připravit se na MS rok před Hrami, kde se rozdávala většina postupových míst. Teď se o ně hraje v deseti závodech napříč dvěma sezonami. A do olympijského žebříčku se paradoxně započítávají i neolympijské disciplíny.
„To je jenom výhoda pro lidi, kteří nejsou tak dobří v olympijských disciplínách. Můžou kvótu získávat z jiných disciplín,“ říká kanoista Martin Fuksa, který v posledních letech dominuje olympijskému kilometru. „Pro nás, co se soustředíme na olympijské tratě, je to nevýhodné. Mně skoro nezbývá než kilometr vyhrávat. Je to náročné, ale zároveň na sbírání bodů nemyslím. Snažím se podat co nejlepší výkon. Nepočítám si po nocích, kolik mám bodů. Všechno jsem vyhrál, jsem na tom dobře.“
Fuksa si podobný luxus může dovolit, protože letos na kilometru ovládl všechny kvalifikační závody, třikrát zvítězil ve Světovém poháru a navíc mistrovství Evropy v Montemoru. Kajakář Josef Dostál, který stejně jako Fuksa před dvěma lety vyhrál pařížskou olympiádu, je na tom v žebříčku daleko hůř. Po pomalejším rozjezdu sezony jeho body drží českou pozici na páté příčce, která je v rankingu poslední postupová.
Absurdita systému
Právě na jeho příkladu je znát jistá absurdita kvalifikačního systému. Dostál sice na závodech pravidelně poráží Dána Thorbjorna Raska, ale v žebříčku zemí je Česko až o tři příčky za Dánskem. Důvodem jsou body, které přináší Mads Brandt Pedersen na neolympijském, a okrajovém, závodu na 5000 metrů.
Dostál navíc těsně před odjezdem na šampionát onemocněl. I proto na šampionátu nepojede kilometrovou trať, ale jen neolympijskou pětistovku. Kdyby na trati, která na Hrách v Los Angeles nebude, získal titul mistra světa, paradoxně si tím výrazně pomůže k nominaci na olympiádu. Na MS mají totiž body o 50 procent větší hodnotu než na jiných kvalifikačních závodech.
„Kvalifikace je hlavně v individuálních žebříčcích extrémně těžká. Pepovým cílem bylo mistrovství světa vyhrát. Věříme, že to dopadne,“ říká reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar. „Možný bodový zisk z pětistovky, kde byl dlouho výrazně nejlepší, by mu pomohl. Věřím, že šanci získat vysoké body stále má.“
V mužské kategorii je na tom český tým dobře. Nad čárou olympijské kvalifikace jsou kromě singlajaku i deblkajak, čtyřkajak, singlkánoe a deblkánoe. „Ambice hlavně našich hvězd musí být daleko vyšší, věříme i v medaile,“ líčí Hottmar.