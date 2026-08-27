Veterán vzpomíná na zesnulého parťáka (†49): Věčný snílek, za noc předělal šatnu
Vrátil se do Poznaně, kde to pro něj všechno začalo. Kajakář Daniel Havel je šestnáct let po svém prvním světovém šampionátu znovu na startu. Závodí na místě své první velké medaile, kterou v roce 2010 získal i s nedávno zesnulým Ondřejem Horským. „V Poznani si na něj určitě v dobrém vzpomenu,“ plánoval.
Zdá se to jako zážitek z jiné galaxie. Bylo to ještě předtím, než dějiny české kanoistiky změnili novodobí šampioni Josef Dostál a Martin Fuksa. Danielu Havlovi bylo devatenáct let, když v posádce olympijského čtyřkajaku na 1000 metrů vletěl do mezinárodní špičky.
„Před šestnácti lety jsem v Poznani získal první medaili na svém prvním seniorském mistrovství světa. Letí to,” usmívá se ve vzpomínce.
Havel byl tehdy prvním borcem dorůstající historické generace, která posílila skupinu zkušených bardů. Posadil se do lodi k Ondřeji Horskému, Janu Součkovi a Janu Štěrbovi a vybojovali spolu přelomový bronz.
„Čtyřkajak odstartoval úspěšnou éru už v roce 2009, kdy získal bronz na mistrovství Evropy a čtvrtou pozici na mistrovství světa. Mně se pak podařilo se do čtyřkajaku kvalifikovat místo Honzy Andrlíka a pokračovali jsme ve výsledcích, které začali,“ líčí Havel.
Jako mladý vlčák doplnil sestavu zkušených borců a v lodi se potkal i s Ondřejem Horským, svéráznou a oblíbenou postavou české kanoistiky, který před dvěma měsíci po dlouhé nemoci zemřel.
Horského příběh je zcela originální. Na deset let přerušil kariéru a kus života prožil v liberecké věznici, na správné straně, jak s úsměvem vyprávěl. Pracoval jako dozorce.
„Byli tam členové ukrajinských a ruských mafií, kteří byli velmi zdatní v bojových uměních a dokázali by si poradit s několika lidmi,“ líčil Horský.
Po čase se ale rozhodl pro návrat k vodě, ze svého si zaplatil reprezentační soustředění a získal si místo v elitní lodi.
„Zpráva o Ondrovi nás všechny, kdo jsme s ním byli v užším sepjetí, zasáhla hodně. Nás, kdo jsme s ním jezdili čtyřkajak, se dotkla ještě víc. Vždycky je škoda, když se něco takového stane tak mladému člověku,“ říká Havel. „Vzpomínám na něj. Letos je specifické, že máme mistrovství světa v Poznani, které nastartovalo moji kariéru.“
Horský byl sice svébytná osobnost, dával ji ale ve prospěch týmu. Na staré loděnici Dukly zveleboval společné prostory na svoje náklady. Do posilovny přinesl Hi-Fi věže, v noci přestavěl šatnu.
„Dveře se otevíraly na blbou stranu. Druhý den přišel člověk na loděnici a měl skříňku úplně jinde. Přes noc to totálně předělal jenom kvůli tomu, aby se tam všem pohodlně chodilo,“ vzpomíná Havel. „Ondra byl hodně svůj. Kdo ho znal, každý ho měl rád. Měl takovou náturu, že pro ostatní by se vždycky rozdal. Když si kupoval auto, v podstatě nevybíral podle sebe, ale myslel na ostatní, aby se jim pohodlně sedělo. Pamatuju si, že měl na seznamce svůj profil, kde měl Věčný snílek. To byla ta jeho povaha.“
Česká medailová loď
Nastupující éra čtyřkajaku, který se v dalších letech stal českou vlajkovou medailovou lodí, se ale křížila s ambicemi Horského na deblu, který dostal v reprezentaci prioritu. Věřil, že s Janem Štěrbou měl šanci vyhrát mistrovství světa, na olympiádu do Londýna spolu ale neprošli.
Havel se zatím stal v početnější lodi důležitým členem. Před olympiádou v Londýně se v ní etablovali Lukáš Trefil s tehdejším juniorským mistrem světa Josefem Dostálem a rozpálili památnou éru úspěchů. Havel v posádce získal dvě bronzové olympijské medaile z Londýna a Ria de Janeira. Spolu dovezli taky čtyři medaile ze světových šampionátů, včetně zlata z MS 2014 v Moskvě.
Velkou éru zastavila až úprava olympijských disciplín, v níž čtyřkajaku připadla místo tradičního kilometru pětistovka. Na mistrovství světa 2017 v Račicích už nová sestava bez Trefila s Dostálem získala na nové trati rozlučkový bronz. Havel vybojoval jeden na deblkajaku s Jakubem Špicarem, tehdy ještě na kilometru.
Spolu rozjeli novou éru. Na konci desetiletí vzájemné spolupráce o sobě z legrace mluví jako o manželích. A spolupráce jim stále funguje, jak dokázala červnová bronzová medaile z evropského šampionátu v portugalském Montemoru.
„Získat medaili tam ani nebyl cíl. Necítil jsem se zas tak ve formě. Dopadlo to překvapivě,“ líčí Havel.
Na olympiádě v Paříži spolu byli ve finále a vybojovali sedmé místo. Od letošní sezony spolu v novém kvalifikačním systému usilují o postup na další olympijské hry. V deblu i čtyřkajaku, kde sedí spolu s Jakubem Brabcem a Radkem Šloufem, jsou zatím na správné straně kvalifikačního žebříčku.
Havel tak usiluje o svou čtvrtou olympiádu. V Los Angeles by startoval šestnáct let po své první bronzové olympijské medaili z Londýna. V pětatřiceti letech prožívá nečekanou prodlouženou své kariéry v době, kdy jeho starší dcera už získala žákovský titul na mistrovství republiky.
„V době Londýna by mě rozhodně nenapadlo, že budu ještě závodit. Já jsem byl vždycky ten, který tvrdil: Maximálně do třiceti a končím,“ usmívá se Havel. „Tehdy jsme trénovali dávky, které bych teď určitě nevydržel. Jde to ruku v ruce s věkem. Člověk musí tělo vnímat jinak, trénovat jinak, být k sobě opatrnější.“
Začátek zvládl s parťáky v Poznani bez potíží. Český čtyřkajak prošel do semifinále z druhého místa své rozjížďky.