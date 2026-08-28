Fuksa obhájil zlato na MS! Na kilometru slaví už popáté, o titul se ale musí podělit
Kanoista Martin Fuksa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Dánielem Fejesem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin.
Letos neporažený Fuksa po třetím místě v semifinále startoval v první dráze a začal rozvážně. Ještě 250 metrů před cílem byl pátý a hrozilo, že poprvé od MS 2019 v Szegedu nezíská v individuálním závodě na MS medaili. Pak ale zabral, dotáhl čelo a v cíli byl v totožném čase jako Fejes.
O další dvě setiny zpět skončil Rus Zachar Petrov, s nímž se na jaře Fuksa kontroverzně dělil o vítězství na Světovém poháru v Szegedu. Ten hned po startu vyrazil ostře dopředu, ale velký náskok nakonec ve finiši neudržel.
Po triumfu v Duisburgu 2023 a Miláně 2025 vyhrál Fuksa kilometrovou trať na MS potřetí za sebou, celkem je to jeho pátý titul. Po peripetiích ze SP v Szegedu, kde se výsledky měnily dodatečně, se Fuksa v rozhovoru pro Českou televizi bezprostředně po závodě radoval z dalšího zlata opatrně. „Chci si říct: 'Vítej, zlatý hattricku.' Doufám, že to vyšlo a můžu znova říct: 'Martin Fuksa, mistr světa',“ uvedl.
Další medaile na dohled?
Ve finále se neohlížel na ostatní. „Moje taktika byla jet si svůj závod, prostě kilometr naplno jako v tréninku. Posledních pár set metrů to napálit a doufat, že přinejlepším mi nebude nikdo stačit,“ přiblížil. Hodně se na tento závod soustředil a byl nervózní z podmínek v Poznani, kde fouká protivítr.
„Bál jsem se toho, že tam nedokážu prodat svoji výkonnost. Ale doufám, že jsem svoji fyzičku ukázal i tady v tom větru. Jsem fakt moc rád,“ dodal Fuksa, který má celkem 17. medaili z MS. Na tomto šampionátu ještě pojede individuální pětistovku a závod deblkanoí na 500 metrů.
Pro životní seniorský úspěch si ve finále kilometru dojela Betlachová. Pětadvacetiletá kajakářka, která se před dvěma lety stala na pětistovce mistryní světa do 23 let, po čtvrté příčce plakala štěstím. „Já nemůžu vůbec přestat brečet, to je tak skvělé. I když jsem si nemyslela, že budu dělat rozhovor takhle ubrečená a zároveň šťastná,“ líčila.
Před závodem byla kvůli protivětru a velkým vlnám hodně vystresovaná. „Hrozně jsme se toho bála a tohle je pro mě úplně krásné. Mě teď ani nemrzí, že nemám tu medaili. Tohle je takový splněný sen,“ dodala.