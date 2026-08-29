Sběratel medailí! Fuksa obhájil stříbro na pětistovce a má 18. cenný kov z MS
Kanoista Martin Fuksa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal osmnáctou medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, dnes ho v Poznani porazil Brazilec Isaquias Queiroz. Byl o 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala šestým místem nejlepší výsledek na MS v kariéře.
Na kilometru olympijský šampion Fuksa v pátek útočil zezadu, dnes na kratší distanci se společně s Queirozem od začátku pohyboval v čele. Ve finiši měl více sil Jihoameričan.
Fuksa v rozhovoru pro Českou televizi trochu litoval, že v náročných podmínkách s větrem do zad a vlnami nemohl v závěru naplno prodat svou výkonnost, protože musel řídit loď více než obvykle. „Ale i tak, nepředvedu stoprocentní jízdu a stačí to na druhé místo, tak super,“ doplnil.
Těšil ho další cenný kov do bohaté sbírky úspěchů. „Stříbrná medaile je super. Jsem za ni moc rád, protože pětistovka je pro mě nějaký doplněk a furt v ní dokážu být druhý na světě,“ poznamenal. Se svým vystoupením v Poznani byl naprosto spokojený. „Kdyby mi někdo před šampionátem řekl, že si budu odvážet zlato a stříbro, tak to beru všema deseti. Jako jedinému se mi tady podařilo získat ze dvou singlových tratí dvě medaile,“ doplnil.
S bratrem těsně nepostoupili
Pro Fuksu bylo dnešní finále A poslední na tomto šampionátu, protože na deblkanoi s bratrem Petrem těsně do boje o medaile nepostoupili.
Pětadvacetiletá Řáhová o tři místa vylepšila své umístění z loňského MS v Miláně, kde se poprvé na světové scéně prosadila do finále A a na dvoustovce i pětistovce dojela devátá. „Šesté místo je za mě super výsledek. Dala jsem si za cíl, že chci být lepší než loni, a to se splnilo,“ pochvalovala si.
Jen litovala trochu nepovedeného finiše, protože cítila, že mohla porazit i čtvrtou Ťiang Si-na z Číny, za kterou zaostala o šest desetin sekundy. Potrápily ji vlny. „Začala jsem trošku padat. Udělala jsem třeba tři opravdu špatné záběry a hrozně mě to zpomalilo,“ přiblížila.