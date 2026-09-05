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Pohádka u vody: olympijský šampion Dostál se oženil! Vzal si kajakářku Paloudovou

Olympijský šampion Dostál se oženil s kajakářkou Paloudovou
Olympijský šampion Dostál se oženil s kajakářkou Paloudovou Zdroj: Sportegy/Jakub Pláteník
Olympijský šampion Dostál se oženil s kajakářkou Paloudovou
Olympijský šampion Dostál se oženil s kajakářkou Paloudovou
Slavné rodiče zastínil jejich roztomilý syn
Slavné rodiče zastínil jejich roztomilý syn
Slavné rodiče zastínil jejich roztomilý syn
Slavné rodiče zastínil jejich roztomilý syn
Slavné rodiče zastínil jejich roztomilý syn
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kanoistika
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Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším Brodě. V tiskové zprávě o tom informovala agentura, která je zastupuje. Paloudová, jež se rovněž před dvěma lety zúčastnila olympijských her, bude nově používat příjmení Dostálová.

Dostál a Paloudová se zasnoubili už před olympiádou, ale kvůli loňskému narození potomka svatbu posunuli. „Chtěli jsme to udělat tak, aby si to Anežka mohla užít a aby to zároveň sedělo se sezonou. Takže jsme se nebrali do roka, ale vlastně až za dva roky a něco,“ uvedl Dostál, který na nedávném mistrovství světa skončil i kvůli nemoci v závodě na 500 metrů čtvrtý.

Pro svatbu zvolili Vyšší Brod, odkud se často rekreační vodáci vydávají na Vltavu. „Chtěli jsme svatbu u kamarádů na mlýně. Je to tady jako z pohádky. No a hlavně je to u vody, což byl hlavní atribut, který jsme na naší svatbě chtěli mít,“ dodal novomanžel.

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