Čtyři čeští plavci jsou na ME v semifinále, Franta překonal rekord | iSport.cz

Čtyři čeští plavci zatím z dnešních rozplaveb na mistrovství Evropy v krátkém bazénu postoupili do semifinále. Nejvíce se dařilo znakaři Tomáši Frantovi, který i při druhém startu překonal český rekord. Na stovce časem 50,74 postoupil ze čtvrtého místa do semifinále. Postupem do semifinále vstoupila do ME i největší česká naděje Barbora Seemanová, která byla desátá na 100 metrů volný způsob. Podvečerní semifinále čeká také Lucii Svěcenou, která uspěla v závodě na 50 metrů motýlek, a Kristýnu Horskou v polohovém závodě na 100 metrů.