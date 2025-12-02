Příběh dvou šampionů: Čejka je na ME ve finále, uspět chce i Knedla
Plavci se zlatou minulostí ve stejném stylu se sešli na ME v krátkém bazénu v Lublinu. Znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla jsou oba juniorskými mistry světa a oba se už prosadili v dospělé konkurenci. Na ME v krátkém bazénu v Lublinu první zaútočil Čejka, když postoupil do středečního finále dvoustovky (19.17, PP ČT sport) v národním rekordu 1:49,77 minuty ze čtvrtého místa.
Jsou to kamarádi i rivalové, kteří si navzájem berou národní rekordy. Na ME v Lublinu zacílil první čtyřiadvacetiletý Jan Čejka, na své dvoustovce je ve finále, kde ve středu večer poplave o medaile.
Už v roce 2019 šokoval Thomase Ceccona, dnes velkou hvězdu, když mu senzačně sebral juniorský světový titul na padesátce. O čtyři roky mladší Miroslav Knedla vyhrál stejnou disciplínu v roce 2023.
Začali stejně, ale pak si šli každý svou cestou. Čejka se dlouho trápil, pomohl mu až přechod ke kanadskému trenérovi Tomu Rushtonovi, manželovi české legendy Simony Baumrtové.
„Ten reset přišel téměř před rokem a půl. Změnil jsem plaveckého trenéra, kondičního trenéra, mentální přípravu i nutričního poradce,“ říká Čejka.
Vzkříšení mládežnického šampiona se podařilo. Z možné hrany konce kariéry se dostal až do skoro neuvěřitelných výšin – do finále mistrovství světa v dlouhém bazénu, kde letos v Singapuru vybojoval fantastické šesté místo.
„Když jsem viděl, že se do toho vrací, měl jsem z toho obrovskou radost, protože vím, jak maká, a vím, že to opravdu chce. Najednou v sobě znovu našel oheň,“ chválí parťáka Knedla.
Jeho cesta do absolutní špičky byla přímější. Vloni na olympiádě, jen rok po svém průlomu mezi juniory, už zazářil semifinálovou účastí na stovce znak. Poté nastoupil na americkou univerzitu v Bloomingtonu a posouvá se stále dál. Na letošním MS v Singapuru mu na padesátce scházelo do finále osm setin sekundy.
„K Honzovi jsem vzhlížel. Je pro mě super, že se znovu můžeme porovnávat a závodit spolu o české rekordy,“ říká Knedla. V Lublinu úvodní dvoustovku vynechal, borci se ale stále můžou potkat na padesátce a stovce. „Kdybychom mohli být ve finále spolu, bylo by to skvělé, “ usmívá se Čejka.
V prvním závodním dnu postoupil do finále v Lublinu i Daniel Gracík, díky národnímu rekordu 22,38 sekundy na 50 metrů motýlek. Nejlepší český výkon historie zaplavil i Matěj Zábojník na 100 metrů prsa, časem 57,38 zůstal v semifinále.
Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Lublinu (Polsko):
Finále:
Muži:
400 m v. zp.: 1. McMillan (Brit.) 3:36,33, 2. Märtens (Něm.) 3:36,51, 3. Wiffen (Ir.) 3:37,02.
4x50 m v. zp.: 1. Itálie 1:22,90, 2. Polsko 1:23,63, 3. Chorvatsko 1:23,79.
Ženy:
400 m v. zp.: 1. Goseová (Něm.) 3:54,33 - evropský rekord, 2. Quadarellaová (It.) 3:56,70, 3. Colbertová (Brit.) 3:56,71.
4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko 1:33,85, 2. Itálie 1:34,30, 3. Polsko 1:35,75.
Semifinále s českou účastí:
Muži:
200 m znak: 1. Shortt (Ir.) 1:48,84, ...4. Čejka (ČR) 1:49,77 - český rekord.
100 m prsa: 1. Corbeau (Niz.) 55,77, ...13. Zábojník (ČR) 57,38 - český rekord.
50 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 21,51, ...6. Gracík 22,38 - český rekord, 11. Slavík (oba ČR) 22,68.
Rozplavby s českou účastí:
Muži:
400 m v. zp.: 1. Wiffen 3:37,04, ...49. Jurčík (ČR) 3:51,55.
50 m mot.: 1. Ponti 21,86, ...35. Švarc 23,43, 45. Foltýn (oba ČR) 23,94.
Ženy:
100 m prsa: 1. Jefimovová (Est.) 1:03,44, ...18. Horská (ČR) 1:06,08.
50 m mot.: 1. L. Hanssonová (Švéd.) 25,17, ...20. Nabojčenko (ČR) 25,85.