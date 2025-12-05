Svérázný plavec Gemov: Nejsem reklama na nudu. Jak přišel k tetování a co na to okolí?
Čtenáře Sport Magazínu čeká pořádná jízda. Do exkluzivní rubriky Z jiného úhlu, v níž přináší své postřehy osobnosti sportovního života, vstupuje Ondřej Gemov. K Lucii Šafářové, Anně Satoranské a Šimonu Hrubcovi se přidává několikanásobný finalista evropských šampionátů v plavání, ale taky věčný smíšek s láskou k tetování či k módě, jehož X faktorem je dokonalá audiovizuální paměť.
K jeho dnům patří několik hodin úmorné dřiny mezi stěnami bazénu. Svět Ondřeje Gemova je však mnohem barvitější, o čemž přesvědčil i v podcastu iSport Extra, jehož textovou verzi právě čtete. Povídání probíhalo v neformální atmosféře a hodilo se k němu tykání. Gemov přijel do redakce Sportu v mrazivém podzimním počasí na skútru, pak se na chvilku proměnil v Draca Malfoye a vysvětlil, jak řeší situace, kdy se mu během tréninku do dráhy tlačí neodbytné důchodkyně.
Ondro, jsme moc rádi, žes přijal naši nabídku psát komentáře do rubriky Z jiného úhlu.
„Předně, než začneme, musíme si něco vyjasnit. Budete zase na konci roku dělat žebříček hlášek top českých sportovců? Protože mi přijde, že jsem do médií ještě nic moc vtipného neřekl, tak jak moc se tady mám snažit. Jestli tam nebudu, tak budu mít zkažený celý prosinec!“
Uvidíme, co se dá dělat… Díky, žes dorazil po náročném dni v bazénu i ve škole. Říkal jsi, že ses při cestě na skútru rozezpíval, je to tak?
(usmívá se) „Jo, když jedu někam, kde budu mluvit, tak mám jedno sluchátečko v uších a zpívám si nahlas. Naivně si myslím, že to přes zvuk motoru není slyšet. Ale jelikož mám Yamahu NMAX 125, tak ten zvuk opravdu není, jako když máte Malian výfuk.“
Čím ses dnes naladil?
„Co mi tam hrálo? Když bych měl vystřelit, tak třeba píseň Mě nedostanou od Hard Rica, takový cover na píseň od Tiësta s Avou Max.“
Dřív jsi přitom rapovou muziku neměl rád, že?
„Nesnášel jsem ji. Do šestnácti let jsem rap strašně hejtoval, nechápal jsem ho vůbec. Nejvíc jsme hejtoval Ektora, který je u nás number one, co se týče rapu. Paradoxně to byl právě Ektor a jeho píseň, která mě na rap přivedla.“
Hraješ na nějaký nástroj?
„Tak možná na nervy své trenérce, ale jinak ne.“
Co tě nabíjí?
„Je tam samozřejmě spousta rapu. Dost odlišného. Je tam Redzed, na Spotify náš český nejposlouchanější artist, který kombinuje metal a rap. Mám tam nově i Bad Bunnyho, což je Portorikánec, na Spotify jeden z nejposlouchanějších artistů globálně. Ten jede ve španělštině, to je rapově zpívané, latino věci. Jedu toho dost, polský rap, italský rap, všechno možné… Samozřejmě jsou tam i zpívané věci. Kdyby tady teď začalo hrát Na hotelu v Olomouci, tak se ti tady úplně rozteču.“
Kolik umíš jazyků?
„Dokázal bych to zarapovat, protože to mám dost naposlouchané. Ale že bych ti tady řekl něco italsky, polsky, to vůbec. Když mě ten track hodně baví, tak si ho přeložím, tomu tak nějak rozumím. Zajímá mě občas, o čem ten track je.“
Ptám se proto, že máš výbornou audiovizuální paměť a umíš třeba povídky od Šimka a Grossmanna. Dal bys takhle z fleku nějakou?