Seemanová opět plaveckou královnou. Proč s Choupenitchem neprotancovali noc?
Kraulerka Barbora Seemanová dál vládne českému plavání. Ve svazové anketě zvítězila pošesté díky působivému pátému místu v závodě na 200 metrů kraul na mistrovství světa v dlouhém bazénu v Singapuru. Na podiu však chválila své reprezentační kolegy. Večer si užila s přítelem, šermířem Alexandrem Choupenitchem. Plaveckého bálu se ale zúčastnila jen symbolicky.
Při přebírání ocenění jste ocenila znakaře Miroslava Knedlu a Jana Čejku, kteří na nedávném mistrovství Evropy v krátkém bazénu získali medaile. Takže jste s triumfem v anketě tentokrát nepočítala?
„Nikdy s tím nepočítám. Neberu to vůbec jako samozřejmost. Mně tenhle rok přišel plavecky úplně skvělý. Evropu na krátkém bazénu jsem hltala a byla jsem na ty lidi neuvěřitelně pyšná, jak dopadli. Nejenom na medailová umístění, ale i na ostatní, na každé semifinále. Vnímala jsem to tak, že by na tom stejném místě mohlo stát x dalších lidí.“
Na světovém šampionátu v Singapuru jste byla zklamaná, jak ale hodnotíte páté místo na dvoustovce kraulem s odstupem?
„Jsem za to vděčná. S odstupem času to hodnotím pozitivně. Každý sportovec, ať je na jakékoli úrovni, chce vždycky víc. To je, co nás žene dopředu. Bylo by něco špatně, kdybych nechtěla víc. Určitě je důležité si nechat od výsledku nějaký odstup a zhodnotit to zpětně, protože v emocích se to hodnotí hůř. Hodnotím to pozitivně, jsou samozřejmě věci, které jsem chtěla jinak. Ale to je asi vždycky.“
Co přesně stálo za vaší neúčastí na prosincovém ME v Lublinu?
„Byla jsem na konci roku nemocná. Měla jsem zánět nervového systému. Nefungovalo mi tělo, jak mělo, měla jsem velké bolesti. Nešlo mi ani fungovat, natož trénovat a už vůbec si nedovedu představit týden, který měl být závodní.“
Jak jste na tom teď?
„Jsem na cestě k úplnému uzdravení. Byl to nějaký měsíc, kdy jsem vůbec neplavala. Už ke konci listopadu jsem se necítila dobře, přetrvávalo to, ale už se cítím fajn a začínám trénovat. Od ledna pracuju, jsem v nějakém režimu, ale není to normální, stoprocentní režim. Musí se postupně, určitě nechci nic uspěchat. Raději půjdu pomaleji, protože sezona je opravdu dlouhá, než abych teď něco uspěchala a pak mě něco zastavilo. Dávám si na čas a krotím se.“
Velkého potlesku se dostal nejlepší paralympijský plavec David Kratochvíl, loňský čtyřnásobný mistr světa. Jak jako elitní plavec vnímáte jeho výkony?
„Pokaždé smekám víc a víc. Málokdo tomu rozumí jako plavci, ale to jaké plave rychlé časy s tím, že je nevidomý, to je neuvěřitelné. Fakt smekám.“
S šermířem Alexandrem Choupenitchem jste nedávno zveřejnili váš vztah, jste ráda za možnost si zatancovat na plaveckém plesu?
„Se svým stavem se snažím spát, mít dobrý spánkový režim, takže to na dlouhou protancovanou noc nevidím. Ale užívám si to, je to skvělé, jsem ráda, že můžeme sdílet nějaké zážitky.“
Nový rok stále začíná, co si v něm přejete?
„Zdraví. Pro mě, pro svoje blízké, pro všechny sportovce. To je to nejdůležitější. Každý rok si to uvědomuju víc a víc. Bez zdraví nejde nic. Zdraví a takovou světovou pohodu, prostě klid.“
Anketa svazu plaveckých sportů
Synchronizované plavání
- Juniorky: Mariana Kudynová, Silvia Majerová
- Seniorky: Julie Lewczyszynová, Sofie Schindlerová
Skoky do vody
- Tereza Jelínková
Paraplavání
- 1. David Kratochvíl
- 2. Agáta Koupilová
- 3. Arnošt Petráček
Plavání - junioři
- 1. Jan Foltýn
- 2. Jan Jurčík
- 3. Šimon Studnička
Senioři
- 1. Barbora Seemanová
- 2. Jan Čejka
- 3. Miroslav Knedla
- 4. Barbora Janíčková
- 5. Kristýna Horská