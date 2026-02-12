Světový rekordman i v osmnácti hvězdou. Kratochvíl v nové stáji, podpoří ho Allwyn Champs
V bazénu drtí konkurenci, sbírá medaile jako na běžícím páse a teď dělá další velký krok ve své kariéře. Osmnáctiletý paraplavec David Kratochvíl, který na paralympiádě v Paříži i MS v Singapuru uhranul sportovní svět, se stává novou tváří prestižního programu pro mladé talenty. Pod novým názvem Allwyn Champs bude tento projekt doprovázet český klenot na cestě k dalším vrcholům.
České paraplavání má aktuálně jen jedno jméno, které rezonuje globálně: David Kratochvíl. Mladík, který v kategorii S11 (pro sportovce s těžkým zrakovým postižením) doslova přepisuje historické tabulky. Poté, co z paralympiády v Paříži přivezl kompletní sadu medailí, šokoval v minulé sezoně na mistrovství světa v Singapuru. Sedm cenných kovů a pokoření světového rekordu na 400 m volným způsobem, který odolával přes dvacet let, z něj udělaly absolutní hvězdu.
Právě takové osobnosti nyní vyhledává program Allwyn Champs. Projekt, který sportovní fanoušci léta znali pod názvem Sazka Champs, prochází v rámci firemního rebrandingu proměnou. Cíl však zůstává stejný – poskytnout největším českým nadějím zázemí, které jim umožní soustředit se výhradně na výkon.
Síla charakteru i světová úroveň
Pro Kratochvíla není vstup do „stáje“ Allwyn Česko jen o financích, ale o komplexní přípravě na další mezinárodní výzvy. „Mým cílem je dál posouvat svoje časy a co nejlépe reprezentovat. Věřím, že díky podpoře Allwyn Champs budu mít ještě lepší podmínky pro trénink i kvalitní regeneraci,“ pochvaluje si novou spolupráci mladý šampion.
Podle zástupců společnosti nebyl výběr Kratochvíla náhodný. Nejde jen o to, co předvádí v bazénu, ale jak působí mimo něj.
„David je důkazem, že opravdová síla není jen v medailích, ale v charakteru. Patří ke světové špičce, zároveň si ale zachovává pokoru a radost ze života,“ říká Sarah Vegnerová, senior specialistka sponzoringu ve společnosti Allwyn Česko.
Nová kapitola pod značkou Allwyn
Zařazení Kratochvíla do týmu symbolizuje i novou éru samotného projektu. Přechod ze značky Sazka na Allwyn Champs značí posun k mezinárodním ambicím. Program chce i nadále fungovat jako inkubátor pro talenty, kteří mají potenciál ovládnout světová pódia, a Kratochvíl se svými čerstvými rekordy je ideálním ambasadorem této vize.
Pro českého rekordmana teď začíná tvrdá práce. S podporou silného partnera v zádech má jasný úkol: potvrdit roli nejkomplexnějšího paraplavce své generace.
David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordů • Allwyn Champs