Předplatné

Světový rekordman i v osmnácti hvězdou. Kratochvíl v nové stáji, podpoří ho Allwyn Champs

David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordů
David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordůZdroj: Allwyn Champs
David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordů
Tým mladých sportovců Allwyn Champs
David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordů
4
Fotogalerie
iSport.cz
Plavání
Začít diskusi (0)

V bazénu drtí konkurenci, sbírá medaile jako na běžícím páse a teď dělá další velký krok ve své kariéře. Osmnáctiletý paraplavec David Kratochvíl, který na paralympiádě v Paříži i MS v Singapuru uhranul sportovní svět, se stává novou tváří prestižního programu pro mladé talenty. Pod novým názvem Allwyn Champs bude tento projekt doprovázet český klenot na cestě k dalším vrcholům.

České paraplavání má aktuálně jen jedno jméno, které rezonuje globálně: David Kratochvíl. Mladík, který v kategorii S11 (pro sportovce s těžkým zrakovým postižením) doslova přepisuje historické tabulky. Poté, co z paralympiády v Paříži přivezl kompletní sadu medailí, šokoval v minulé sezoně na mistrovství světa v Singapuru. Sedm cenných kovů a pokoření světového rekordu na 400 m volným způsobem, který odolával přes dvacet let, z něj udělaly absolutní hvězdu.

Právě takové osobnosti nyní vyhledává program Allwyn Champs. Projekt, který sportovní fanoušci léta znali pod názvem Sazka Champs, prochází v rámci firemního rebrandingu proměnou. Cíl však zůstává stejný – poskytnout největším českým nadějím zázemí, které jim umožní soustředit se výhradně na výkon.

Síla charakteru i světová úroveň

Pro Kratochvíla není vstup do „stáje“ Allwyn Česko jen o financích, ale o komplexní přípravě na další mezinárodní výzvy. „Mým cílem je dál posouvat svoje časy a co nejlépe reprezentovat. Věřím, že díky podpoře Allwyn Champs budu mít ještě lepší podmínky pro trénink i kvalitní regeneraci,“ pochvaluje si novou spolupráci mladý šampion.

Podle zástupců společnosti nebyl výběr Kratochvíla náhodný. Nejde jen o to, co předvádí v bazénu, ale jak působí mimo něj.

„David je důkazem, že opravdová síla není jen v medailích, ale v charakteru. Patří ke světové špičce, zároveň si ale zachovává pokoru a radost ze života,“ říká Sarah Vegnerová, senior specialistka sponzoringu ve společnosti Allwyn Česko.

Nová kapitola pod značkou Allwyn

Zařazení Kratochvíla do týmu symbolizuje i novou éru samotného projektu. Přechod ze značky Sazka na Allwyn Champs značí posun k mezinárodním ambicím. Program chce i nadále fungovat jako inkubátor pro talenty, kteří mají potenciál ovládnout světová pódia, a Kratochvíl se svými čerstvými rekordy je ideálním ambasadorem této vize.

Pro českého rekordmana teď začíná tvrdá práce. S podporou silného partnera v zádech má jasný úkol: potvrdit roli nejkomplexnějšího paraplavce své generace.

David Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordůDavid Kratochvíl, paralympijský vítěz, několikanásobný mistr světa a držitel světových i evropských rekordů • Allwyn Champs

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů