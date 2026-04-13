Další návrat Rusů do sportu. Budou závodit pod svou vlajkou, může jim hrát i hymna

Česká plavkyně Kristýna Horská
Česká plavkyně Kristýna HorskáZdroj: Honest Media
Plavec Ondřej Gemov
Miroslav Knedla byl kousek od bronzové medaile
Český plavec Jan Čejka
ČTK, iSport.cz
Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics, která o tom informovala na webu. 

Sportovci z Ruska a Běloruska budou mít navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině stejné postavení jako reprezentanti ostatních zemí. Plavání je prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu. Se svými národními symboly od loňského listopadu startují na mezinárodních turnajích ruští a běloruští judisté. Bez sankcí mohli sportovci z Ruska a Běloruska soutěžit také na březnových zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Vedení světového plavání už dříve uvolnilo podmínky pro ruské a běloruské reprezentanty v juniorském věku. Nyní na to navazuje v dospělé kategorii. „Seniorští sportovci s běloruskou a ruskou národností budou mít povoleno závodit na událostech pod hlavičkou World Aquatics stejně jako jejich protějšci reprezentující jiné sportovní národy, tedy s jejich reprezentačními dresy, vlajkami a hymnami," uvedla federace World Aquatics v oficiálním prohlášení.

Sportovci z Ruska a Běloruska byli v drtivé většině sportů vyloučeni z mezinárodního dění krátce po ruském útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Postupně se vraceli jako neutrální, v plavání tak mohli závodit od roku 2023. Neutrální status mohli získat pouze sportovci, kteří veřejně nepodporovali invazi na Ukrajinu a neměli vazby na vojenské či státní agentury. Od listopadu 2024 jim zastřešující federace World Aquatics povolila start i v týmových soutěžích.

Nyní šlo vedení plaveckých sportů o další krok dál. „Jsme odhodlaní zajistit, že bazény a otevřená voda zůstanou místy, kde se sportovci všech národů mohou sejít v mírumilovné soutěži," uvedl prezident World Aquatics Husajn Musallám.

Do soutěží v bazénovém a dálkovém plavání, skocích do vody, vodním pólu a synchronizovaném plavání se budou moci sportovci z Ruska a Běloruska vrátit, až absolvují minimálně čtyři dopingové kontroly provedené Mezinárodní testovací agenturou (ITA). Ruská a běloruská

