Český para plavec v záplavě hvězd: Kratochvíl, Yamal a pokec s Borisem Beckerem
Para plavec David Kratochvíl se ocitl v záři reflektorů jako jediný nominovaný Čech při letošním předávání sportovních cen Laureus. V Madridu vedle něj defilovaly fotbalové hvězdy současnosti (Lamine Yamal) i minulosti (Xavi, Toni Kross, Luis Figo) či tenisové superstar Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková, kteří ovládli hlavní kategorie. Podívejte se v GALERII na přehlídku významných sportovních osobností ze slavnostního vyhlášení.
Pramálo vadí, že světovou cenu Laureus v kategorii sportovec roku se zdravotním postižením teprve osmnáctiletý Kratochvíl nezískal. V šestičlenných výběrech byl čtvrtým nominovaným Čechem v historii ankety, která se traduje od roku 2000, a zařadil se po bok tenistek Petry Kvitové, Markéty Vondroušové a lyžařské a snowboardové šampionky Ester Ledecké.
Silný zážitek měl z toho, když na poslední chvíli zjistili, že místa v sále má i jeho matka a asistentka, které se musely bleskurychle připravit. „A potom byl krásný zážitek, když jsem slyšel, jak vyhlašují ta jména, a věděl jsem, že ti lidé jsou ode mě nějakých dvacet, třicet metrů. Jsou to lidé, kteří ve sportu hýbou světem,“ doplnil ke galavečeru, kde hlavní kategorie ovládli tenisté: Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.
Kratochvíl si popovídal mimo jiné s bývalým slavným tenistou Borisem Beckerem. „Chvilinku, nebyla to žádná dlouhá konverzace, ale chvilinku jo,“ prozradil. Potkal se s italským kolegou z para plavání Simonem Barlaamem i dalšími osobnostmi. „Potkal jsem i slavné moderátory a prezidenta Mezinárodního paralympijského výboru. To byli velký lidi, se kterými jsem se seznámil, takže to byl super zážitek,“ pochvaloval si.
Nevidomý plavec Kratochvíl loni na mistrovství světa v Singapuru proměnil všech svých sedm startů v medaile včetně čtyř zlatých. Mezi handicapovanými sportovci ale uspěl v hlasování členů akademie jiný para plavec Gabriel Araújo. Brazilský reprezentant na MS vyhrál tři disciplíny a stejně jako český paralympionik překonal jeden světový rekord.
Sportovce na ceny Laureus nominují zástupci světových médií, vítěze poté vybírají členové Akademie Laureus. Alcaraz i Sabalenková zakončili minulý rok jako světové jedničky a shodně ovládli poslední grandslam US Open, dvaadvacetiletý Španěl také Roland Garros. V Madridu se stal nejmladším šampionem kategorie sportovec roku.
V ikonickém Paláci Cibeles převzali sošku za nejlepší tým fotbalisté Paris St. Germain, kteří loni vyhráli Ligu mistrů, domácí ligu, pohár i Superpohár, Superpohár UEFA a také Interkontinentální pohár FIFA. Za největší průlom si odnesl cenu britský šampion formule 1 Lando Norris a za návrat golfista Rory McIlroy ze Severního Irska.