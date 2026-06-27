Knedla se připravuje na návrat do Paříže, čeká ho ME: Medaile? Záleží i na Rusech
Cinkne to i letos? Plavec Miroslav Knedla je v plné přípravě na srpnové mistrovství Evropy v Paříži. V prosinci získal v polském Lublinu v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak a ve francouzské metropoli bude mít opět medailové ambice. Pokud… „Záleží, jestli tam pustí Rusy,“ připomíná důležitou okolnost.
Jelikož druhým rokem studuje Miroslav Knedla v Americe na univerzitě v Indianě, v Česku tráví jen krátký čas. Když budete mít štěstí, můžete ho přes léto vidět trénovat ve zlínském bazénu, kde nainstalovali moderní bloky, anebo přes týden v Praze. Po domácím šampionátu v Podolí se příští týden vydá zpět za oceán připravit se v klubu na evropský šampionát.
A potom vyrazí do Paříže s cílem atakovat medailové příčky. „Nerad říkám, že bych chtěl vyhrát,“ ošívá se Knedla, student enviromentálního managementu. Pokud uvidí na startu ruské rychlíky Georgije Jakovleva a Klimenta Kolesnikova, bude to s výstupem na „bednu“ složité.
„Jednoho porazím, toho druhého, který má na padesátku světový rekord, ne. Ve světě mám šestý čas, dva Rusové jsou přede mnou,“ popisuje. „Kdyby do Paříže nejeli, budu rád za medaili. Evropané letos znaku docela vládnou. Přede mnou je ještě akorát jeden Číňan,“ dodal s tím, že konečný verdikt o účasti Rusů ještě nepadl. On sám se k jiskřivému tématu radši nechce otevřeně vyjadřovat. Prostě si počká, jak to dopadne.
Má na to, aby se za každých okolností poměřil se všemi esy své disciplíny. Loni sedmkrát zlepšil české rekordy a na MS v Singapuru obsadil deváté místo na své oblíbené „padesátce“ znak. Úspěchy sbíral také v Americe. Na závodech Big 10 Conference Finals Minneapolis získal stříbro. v kategorii 100 metrů, 200 metrů a 7. místo mu přinesl výkon v kategorii 200 m polohový závod.
Ještě pořád má rezervy
V srpnu bude opět závodit v Evropě. V Paříži už byl, na olympiádě si předloni doplaval pro 12. pozici na stovce znak. „Myslím, že mám pořád ještě rezervu na všech tratích,“ soudí. „Mohl bych tohle léto předvést docela dobrý výkon. Ale nechci nic zakřiknout,“ dodává opatrně.
Šampionát se uskuteční jinde než olympijský svátek v roce 2024. „Bude to v olympijském bazénu, kde tehdy snad byly akvabely,“ prozrazuje. „La Défense Arena, kde jsme plavali, je rozebraná. Na tom místě už se zase hraje ragby,“ pousměje se mladík, který po dvou letech vyrazil na soustředění k moři. „Jsem rád, když trénuju venku, opálím se,“ těší ho změna rutiny. Ve slané vodě nicméně nedřel. „V moři se dá trénovat tak na triatlon, na plavání moc ne. Navíc mám docela strach z hloubky, kde nevidím na dno,“ přiznává.
V Česku podle něj nejsou ideální podmínky pro kvalitní přípravu. „Musíme jezdit do zahraničí. Nejbližší tréninkové centrum je na Slovensku v Šamoríně. Ale stojí to peníze,“ posteskne si Knedla, který má přání projet si jednou celý západ Ameriky.
Možná až skončí studia a bude mít víc času. V Americe se zodpovědně chystá na život po kariéře. „Plaváním bych se určitě neuživil,“ nezapírá. „Dokázal bych zaplatit nájem, najíst se, dá se z toho vyžít. Jezdím na závody, abych si vydělal nějaké peníze a měl jsem základ pro život. Třeba, abych si mohl koupit byt na hypotéku. Snažím se hledat si stáže, abych měl praxi. Mám hezký plán a myslím, že vyjde,“ usmívá se.