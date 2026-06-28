Horko u bazénu: Seemanovou nepustili na start. Spor se svazem?! Přišla ostrá odpověď
Řády se střetly s přáním reprezentační hvězdy a svaz kvůli absenci kvalifikačního času nepovolil plavkyni Barboře Seemanové start v závodě na 100 metrů motýlek na mistrovství republiky. Dvojnásobná mistryně Evropy to vyřešila po svém. Motýlkem plavala v závodech na 100 metrů volný způsob. „Pravidla totiž říkají, že volný způsob lze plavat jakýmkoli stylem,“ vysvětlila.
V pražském Podolí je o víkendu horko nejen kvůli rekordním vedrům. Šampionka Seemanová si v přípravě na mistrovství Evropy potřebovala vyzkoušet stovku motýlkem, neboli delfínem, jak se ve slangu disciplíně říká. Svaz ji však na start nepustil, protože od začátku roku nestihla splnit kvalifikační limit.
Plavkyně tak v Podolí motýlkem unikátně plavala na stovce volným způsobem, kde všechny ostatní soupeřky používaly kraul. Fanoušci přišli o její očekávaný souboj s Barborou Janíčkovou, v němž by se potkaly zlatá a stříbrná z posledního evropského šampionátu. Seemanová skončila ve finále pátá a časem 58,16 sekundy zůstala jen 66 setin za svým národním rekordem v disciplíně. Vyhrála Janíčková za 54,39.
Co stálo za vaším rozhodnutím?
„Myslím si, že to je hlavně to, že si potřebuju v tréninku směrem k mistrovství Evropy zkusit to, co potřebuju. Bohužel to nešlo udělat jinak než takhle. Je mi líto, že je to tak nastavené a s Bárou jsme neměly možnost se potkat ani na sto kraula ani na sto delfína. Myslím, že pro diváky by to bylo o hodně lepší, než takhle. Ale pro mě je priorita Evropa. Potřebovala jsem si to zkusit.“
Na kvalifikační závod jste měla čas od začátku roku, opravdu nešlo si limit někde zaplavat?
„Kvůli nemoci a dalším okolnostech jsem neměla možnost sto delfína plavat od minulého léta. Chtěla jsem to udělat. Chtěla jsem to plavat na Mare Nostrum, ale tam jsem to měla vždycky jako součást dvoustovky. Bylo to těsně předtím, nebylo to ani ob disciplínu. Bylo pro mě náročné to tam napasovat, protože dvoustovka tam pro mě byla priorita.“
I tak jste v závodě na sto metrů volný způsob postoupila přes rozplavby a semifinále až do finále, kde jste zůstala jen necelých sedm desetin za svým národním rekordem na stejné distanci motýlkem. Jste spokojená?
„Určitě. Finále bylo těžší, protože mi holky samozřejmě hodně uplavaly a chytala jsem tam trošku vln. Bylo to náročnější, ale o to větší mám radost z výkonu. Musím říct, že pro mě bylo úplně super, že jsem si to takhle mohla zajet třikrát. Každý závod byl jiný a bylo super vidět, že ten třetí byl už mnohem lepší.“
Je možné, že byste v opravdovém závodě motýlkem plavala ještě rychleji?
„Vždycky se to líp hodnotí takhle po, ale vlny dělají trošku rozdíl. Troufám si říct, kdybychom jely s Bárou vedle sebe a byly bychom na stejné úrovni, že by tam byl trošičku menší odpor. Ale holky mě hnaly dopředu. Těžko říct, ale doufám, že bych plavala rychleji.“
Proč je pro vás nezbytné na motýlkové trati takovouhle zkoušku před evropským šampionátem absolvovat?
„Vždycky je dobré jet na Evropě něco, s čím máte zkušenost v sezoně. Ať kvůli tomu, jak to rozložit technicky, silově, připravit se na to, protože je to úplně něco jiného než kraul. Bylo to důležité moc a jsem ráda, že se mi to takhle povedlo třikrát. Bylo to náročné od prvních rozplaveb naplno a vychytat, jak to rozložit, jak to jet. Bohužel to nešlo jinak v sezoně. Snažila jsem se to zakomponovat, ale priority jsou nastavené jinak. Myslím si, že pro nás jako reprezentanty je hrozně důležité plavat i vedlejší disciplíny. Díky tomu můžeme pak vidět, že jsme dobří i na jinou trať.
Váš případ ukazuje rozpor v rigorózním dodržování pravidel a zájmu špičkové reprezentantky, jejíž hlavní cíl je příprava na vrcholnou akci. Co s tím do budoucna?
„Myslím si, že se s tím nedá nic moc dělat, pokud s tím nechce nic dělat svaz a ti, co o tom rozhodují. My jsme se o to snažili mnohokrát, nikdy nás nebylo vyslyšeno a byli jsme posláni, v uvozovkách, jinam. Myslím, že je to důležité, ať už fyzicky v přípravě, ale i mentálně. Člověk nemůže plavat furt to samé dokola. Potřebujeme i pro hlavu mít focus někde jinde. Potřebuju ty disciplíny k tomu, aby kraul byl uvolněnější, aby to bylo lepší.“
Jednala jste o situaci se svazem?
„Řešilo se to na komisi sportovců. Tam ten požadavek za nás, reprezentanty, začal. Pak jsem vyloženě já psala předsedovi. Odezvy byly takové, že se to někde vykomunikuje, ale nikdy se to nevykomunikovalo a bylo nám řečeno, že tak to prostě je.“
Je vám líto, že jste se s Janíčkovou v Podolí neutkala v rovnocenném souboji, protože na oficiální stovku motýlkem jste nemohla a na stovce volném způsobem jste plavala pomalejším stylem?
„Místo toho, abychom tady měli super atmosféru, abychom tady měli skvělý závod s Bárou Janíčkovou na obě disciplíny, sto delfín, sto kraul, bohužel to vypadá takhle. Já nebudu upřednostňovat mistrovství republiky před mým tréninkovým plánem a před mistrovstvím Evropy.“
Tvrdá reakce: Svaz není jen Seemanová
Jakub Tesárek, předseda svazu
„Na začátku sezony se vydávají sportovně-technické dokumenty, kde jsou pravidla určená. Ona moc dobře ví, že musí mít od 1. 1. disciplíny zaplavané, aby mohla na mistrovství republiky startovat. V jarních závodech si sto motýl mohla zaplavat, stejně tak v zahraničí. Vůbec nevím, kde je problém. Mně se to nelíbí, protože si myslím, že se snaží ohýbat pravidla. Co by řekla holka, která jako poslední na mistrovství republiky postoupila? Kdyby sekce plavání zařadila Báru, tak tu holku musíme vyřadit.“
Petr Adamec, předseda funkce plavání
„Snažíme se nastavit pravidla, aby to fungovalo. Všichni to mají dopředu dostatečně dané na vědomí. Jestli to nečtou, je to jejich chyba, ne naše. My nemůžeme dělat takové výjimky, protože by se nám to vrátilo jako bumerang. Svaz není jen Seemanová.“