Jak plavci zvládají extrémní vedro? Pryč ze sluníčka a pauzy na pití pro rozhodčí
Jeden venkovní bazén v pražském Podolí je obsypán veřejností hledající ve vodě úlevu před vražednými paprsky. V druhém bazénu během víkendu historických teplot bojovali elitní plavci při mistrovství republiky. „Je to mazec,“ ulevila si reprezentantka Barbora Janíčková, která byla na startu čtyř disciplín.
Národní šampionáty dvou extrémně náročných venkovních sportů se paradoxně potkaly o víkendu, který překonával teplotní rekordy. Plavkyně Barbora Janíčková si navzájem postěžovala s cyklistou Tomášem Bártou, který se vyhnul startu na mistrovství v Jeseníku, kde pod slunečním náporem tál asfalt.
„Potkala jsem ho ve městě. Říkal mi, že se nezúčastní. Mají řádné převýšení, do toho délka, teploty. Šílené,“ ulevila si Janíčková.
Snáším to špatně
Sama ale šla na plaveckém šampionátu v Podolí na start hned čtyř disciplín. Získala tituly v závodech na 50 a 100 metrů kraulem, skončila druhá na 50 metrů motýlek a v neděli se ještě chystala na finále stovky motýlkem.
„Je to pro mě extrémně náročné, nejsem úplně milovník léta,“ líčí Janíčková. „Nejsem zvyklá moc chodit na sluníčko, snáším to špatně. Jsem ráda, že jsem sprinterka, která plave jenom padesátky a stovky, nic dalšího si tady nedokážu představit.“
V sobotu odpoledne se pokladny stadionu v Podolí zavíraly, protože víc lidí by už areál nepojmul. V tu dobu elitní plavci chystali na další část finálového programu.
„Je to náročné,“ vydechla reprezentantka Babora Seemanová. „Snažím se být venku jenom pár sekund, přecházím do call roomu, tam se snažím být co nejkratší dobu. Dusno je i na sluníčku, není jen ve stínu. Takže hydratace, hydratace, studená voda a zůstat ze sluníčka.“
Desítky minut na sluníčku
Závodníci se během volna choulily pod deštníčky na tribuně. Rozhodčí ale u bazénu hlídkovali dlouhé desítky minut na přímém sluníčku. Ve chvilkách před vyhlašováním je organizátoři pouštěli do V.I.P. místnosti, aby se aspoň trochu ochladili a doplnili tekutiny.
„Musím vzdát poklonu všem trenérům, realizačnímu týmu, divákům, co se přišli podívat, rozhodčím,“ řekla Janíčková. „Je to hodně náročné pro všechny, teploty jsou extrémní. My jsme odhlásili dvoustovku polohovku, protože jedu dva týdny bez pauzy. Nedala bych to, nemá cenu se tady zrušit.“
Pro běžné návštěvníky areálu byl plavecký šampionát zajímavou atrakcí. Desítky z nich se na závody dívaly z prostoru mezi bazény.
„Já nejsem úplně člověk, co by šel na koupaliště, když je teplo. Myslím, že moc takových plavců není,“ smála se Janíčková. „Máme vody hodně. Spíš zůstanu doma v klimatizaci. Ideální možnost je odjet někam na hory, ale to nejde vzhledem k tréninkovému nasazení tak často,“ dodává Janíčková.