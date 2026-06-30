Kauza Seemanová: podpora od plavců! Šéf svazu má jasno, žádné výjimky: Na limit měla čas
Pikantní spor při horkém víkendu na plaveckém mistrovství republiky ještě přidal pár stupňů výhně. Hvězdná Barbora Seemanová nedostala povolení ke startu v závodě na 100 metrů motýlek, a tak si styl vyzkoušela v závodě volným způsobem. V bizarní situaci ji podporují další reprezentanti, ale svaz si stojí za svým. „Výjimky jsou cesta do pekla,“ říká svazový předseda Jakub Tesárek.
Byl to hit šampionátu, jak se předpokládalo. Akorát z úplně jiného důvodu. V závodě na 100 metrů volným způsobem se v sobotu v Podolí měly na plaveckém šampionátu utkat dvě česká esa, v disciplíně úřadující mistryně a vicemistryně Evropy - Barbora Seemanová a Barbora Janíčková.
„Já bych samozřejmě byla radši, kdyby Bára plavala kraul, bylo by to divácky atraktivní. Bohužel to za té situace nešlo,“ posteskla si Janíčková.
Ve finále se obě potkaly, z ostrého souboje ale sešlo. Seemanová o víkendu od rozplaveb až po závěrečný závod volným způsobem plavala místo tradičního kraulu motýlek, neboli delfín. Na start oficiální stovky motýlkem nemohla, protože neměla splněný kvalifikační limit.
„Potřebuju si v tréninku směrem k mistrovství Evropy zkusit, co potřebuju. Bohužel to nešlo udělat jinak,“ vysvětlovala Seemanová.
První kapitoly příběhu se začaly psát koncem minulého roku. Seemanovou delší dobu trápily zdravotní problémy a reprezentační lékař jí doporučil ukončit přípravu na ME v krátkém bazénu v Lublinu. V novém roce začala Seemanová sezonu až v dubnu a vrhla se do závodního programu.
„Kvůli nemoci a dalším okolnostem, jsem neměla možnost sto delfína plavat od minulého léta. Chtěla jsem to udělat,“ tvrdí Seemanová.
Chápu pravidla, ale bohužel...
Podle řádů potřebovala pro účast v disciplíně kvalifikační čas na kterémkoli závodě od 1. ledna. To nestihla, a když neuspěla s žádostí o výjimku, na start nemohla.
„Já chápu, že pravidla se musí respektovat. Je mi jasné, že na mistrovství republiky není možné udělat výjimku. To je jasné všem. Bohužel, když vypadneme na sezonu třeba vlivem nemoci z malých závodů, kde bychom mohli plavat doplňkové disciplíny, tak fakt není možnost, kde to zaplavat,“ řekla Janíčková.
Svazový předseda Jakub Tesárek i šéf plavecké sekce a místopředseda svazu Petr Adamec argumentují tím, že měla Seemanová dost času limit zaplavat. A taky vzpomínkou na několik let starý případ, kdy dostala Seemanová divokou kartu na mistrovství republiky v krátkém bazénu na kraulařské čtyřstovce.
„Minule jí sekce plavání udělila výjimku a strhlo se toho hodně, protože porušila daná pravidla,“ říká Tesárek. „Členská základna se pak docela oprávněně cítí poškozená. Někdo to odnese, když někdo dostane výjimku. Reprezentanti by se měli snažit pravidla respektovat. Ona měla několik možností.“
Pro Seemanovou je stovka motýlkem doplňkovou disciplínou. Naposledy ji plavala v létě 2024 na olympijských hrách v Paříži. Bez kvalifikačního času nemůže na start ani v dalších závodech Českého poháru, jehož je součástí i mistrovství republiky, ani na zahraničních závodech.
Z druhé strany… Seemanová je tváří současného českého plavání, jednou ze čtyř členů reprezentačního Top Týmu. Je závodnicí nejužší světové špičky a medailovými ambicemi. Není plavec z lidu.
Řádné řešení se zatím nepovedlo
„Báru určitě podporuju. Jsem i v komisi sportovců, už jsme tam tohle projednávali, ale zatím se žádné řešení nepovedlo,“ říká znakař Jan Čejka, který spolu se Seemanovou trénuje pod Kanaďanem Tomem Rusthtonem.
„Kdyby se člověk chtěl ukázat na českých závodech v nějaké disciplíně, kterou běžně neplave, je fakt těžké se tam dostat. Nemá jak se tam kvalifikovat. Dát si to takhle z fleku nám nedovolí.“
Na srpnovém mistrovství Evropy v Paříži Seemanová na stovce motýlkem bude moct startovat díky svému dva roky starému národnímu rekordu 57,50 z pařížských Her, který je na úrovni třetího místa letošních evropských tabulek. Seemanové výkon ze sobotní nezvyklé stovky motýlkem uprostřed pole kraulařek je velmi nadějný. Za svým nejlepším časem zaostala jen o 66 setin sekundy.
„Za mě klobouk dolů, ty vlny tam byly velké, když plave vedle kraulařek. Můžu jenom tleskat, ten čas byl výborný,“ chválila ji Janíčková.
V Paříži může Seemanová i na své doplňkové disciplíně bojovat o vysoké umístění, jejími hlavními tratěmi však budou stovka a hlavně dvoustovka kraulem. V obou bude obhajovat zlaté medaile z minulého šampionátu v Bělehradě.
Uklidní situaci budoucnost? Nabízí se například udělení oficiální výjimky reprezentantům.
„Je to téma, ale musí to být vykomunikované dopředu. Výjimky jsou cesta do pekla,“ říká Tesárek.
Šéf plavců: Vrátilo by se nám to jako bumerang
V kolizi pravidel a zájmů elitní závodnice Barbory Seemanové je předseda svazové sekce plavání Petr Adamec na straně řádů. Rozhodnutí nepustit reprezentantku do závodu na 100 metrů motýlek během mistrovství republiky kvůli absenci limitu hájí.
Jaké jsou vaše argumenty?
„Všichni to mají dopředu dostatečně na vědomí. Jestli to nečtou, je to jejich chyba, ne naše. My nemůžeme dělat takové výjimky, protože by se nám to vrátilo jako bumerang. Svaz není jen Seemanová. To je spousta dalších.“
Není však Seemanová výjimečná? Nezasloužila by si favor, jak se říká?
„Už ho jednou dostala. A bylo z toho strašné haló. Všichni za mnou přišli a bušili mě, ať to vysvětlím, že pro ni platí jiná pravidla než pro ostatní. Je to prostě šampionát, je to nejvyšší soutěž. Nemůžeme dělat výjimky, to by v tom za chvilku byla anarchie.“
Ale teď už neměla jinou možnost, nestálo by za to ustoupit?
„Ale ona to ví rok dopředu. Klidně mohla limit zaplavat na nějakých závodech, které uzná ona za vhodné, a budou jí sedět do jejího plánu.“
Nejsou pravidla špatně nastavená, pokud takhle omezují špičkové reprezentanty?
„Zase jsme u toho. Mají kvalifikační období. Chtěl bych, ať si to zažijete, když se na vás vrhne třicet, čtyřicet trenérů a začnou vás bušit. A to nejsou trenéři nějakých odpadlíků, to jsou trenéři reprezentantů. Oni musí plnit a ta nemusí…“
Slyšel jsem, že se situace nelíbí ani dalším reprezentantům…
„Oni akorát nechtějí, aby museli dodržovat pravidla. Pravidla nějaká musí být. Když se přihlásí na závody v zahraničí a ten výkon v nějakém období nebude mít, tak se tam prostě nepřihlásí.“
Nemělo by třeba smysl dát všem reprezentantům možnost si na mistrovství republiky vybrat disciplínu, jakou chtějí?
„To bude zase strašné haló.“
To je možné, ale nebylo by to tak dobře?
„Já si nejsem moc jistý. Jakmile jednou uděláme volná pravidla, začne se to tříštit a rozmnožovat. Zpětná vazba ostatních bude příšerná. My jako sekce plavání máme na starosti všechny kluby, nejenom reprezentaci. Reprezentace má jasně daný projekt a podle toho jedou.“