Borec Čejka: skalp šampiona, medailový sen a trénink se Seemanovou. Za vzestupem stojí…
Spolu s Miroslavem Knedlou a svou tréninkovou parťačkou Barborou Seemanovou je znakař Jan Čejka dalším do trojhvězdí největších es českého plavání. Někdejší juniorský mistr světa v sezoně létá jako blesk a sní o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. „To je takový cíl, nebo sen,“ usmívá se.
S velkým talentem a neúnavnou vůlí přečkal své období ticha a už o sobě zase dává pořádně vědět. Vloni Jan Čejka vybojoval na oblíbené dvoustovce znakem senzační šesté místo ve finále MS v Singapuru, z ME v krátkém bazénu v Lublinu přivezl bronz. A letos staví své renomé ještě výš.
Na víkendovém mistrovství republiky z plného tréninku vyhrál znakařskou stovku a v polohovém závodě na 200 metrů časem 2:00,12 minuty překonal národní rekord.
„Sto znak mě hodně potěšil. Čím rychleji jedu stovku, tím líp se mi rozjede dvoustovka. Jsem rád, že se mi povedlo to konečně posunout, a doufám, že se to na dvoustovce projeví,“ líčí Čejka. „Jsem nadšený. Úplně jsme se na to nepřipravovali, protože vrchol je až za měsíc. Doufám, že se mi to povede vyladit směrem k mistrovství Evropy.“
Prvním vrcholem jeho sezony bylo prestižní turné Mare Nostrum, kde na své znakařské trati zářil. V Monaku skončil druhý, v Canet-en-Roussillon svedl vyrovnaný souboj s Irem Johnem Shorttem, evropského šampiona z krátkého bazénu porazil o 48 setin sekundy a zvítězil. O čtyři dny později v Barceloně vyhrál znovu.
„Nějaké sebevědomí mi to dalo. Hlavně jsem si mohl dvoustovku zkusit třikrát za sebou v krátké době. Měl jsem možnost vyladit taktiku, detaily,“ pochvaloval si Čejka. „Měl jsem možnost se poměřit s kluky, s kterými jsem plaval na krátké Evropě, a s kterými budu závodit i teď na dlouhé Evropě. Je super si to takhle vyzkoušet a vidět, jak závodí, jak jsou na tom. Povedlo se mi dokonce porazit Johna Shortta, který v Lublinu vyhrál. To je dobrý skalp.“
Za Čejkovým vzestupem stojí spolupráce s kanadským koučem Tomem Rushtonem, který se jako manžel nedávné české hvězdy Simony Baumrtové usadil v Česku a trénuje i Barboru Seemanovou. Znakař a kraulerka jsou si dobrými sparingpartnery, často trénují spolu.
„Na letních soustředěních je to full time. V Česku je to náročné, každý trénujeme ve svém městě. Když je možnost, snažíme se to spojit. Buď já jedu do Pardubic, nebo Čejkys přijede sem,“ líčí Seemanová.
Čejka už loni na 200 metrů znak zazářil fantastickým národním rekordem 1:55,37 minuty, což je čas na úrovni druhého nejlepšího evropského výkonu letošního roku. Pro srpnové ME v Paříži si může dělat naděje.
„Vždycky jsou ambice zaplavat co nejlíp. Nikdo o tom nechce moc mluvit, ale kdyby se mi povedlo zopakovat umístění z Lublinu, byl bych úplně nadšený,“ usmívá se Čejka.
V Lublinu bral bronz.
NOMINACE NA ME
Barbora Janíčková (50 a 100 m v. zp., 50 m motýlek), Daryna Nabojčenko (50 m motýlek), Barbora Seemanová (100 a 200 m v. zp.), Jakub Bursa (400 m polohově), Jan Čejka (200 m), Daniel Gracík (50 m motýlek), Vojtěch Janeček (50 m prsa), Michal Judickij (400 m polohově), Jan Jurčík (200 m motýlek), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak), Jakub Jan Krischke (50 a 100 m znak), Ondřej Slavík (50 m motýlek).
Pozn.: Plavci se můžou zúčastnit i doplňkových disciplín