Motýlek na ME po kontroverzi? Seemanová zazářila, semifinále ale vypustí
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Česká plavecká esa na mistrovství Evropy v Paříži pokračují v parádních výkonech. Ve čtvrtečních rozplavbách postoupili ze třetího místa v národních rekordech Miroslav Knedla na 50 metrů znak (24,19) a Barbora Seemanová na 100 metrů motýlek (57,43). Ta do semifinále nenastoupí, večer se bude soustředit na finálový boj o medaile v závodě na 200 metrů kraul (19:36, PP ČT sport).
Před měsícem bylo hodně horko kolem startu Barbory Seemanové na 100 metrů motýlek během mistrovství republiky. Svaz jí kvůli absenci kvalifikačního času účast nepovolil a elitní reprezentantka si delfína zaplavala během závodu volným způsobem.
V Paříži ukázala, co ve své doplňkové disciplíně dovede. Bez zapsaného výkonu startovala v první rozplavbě s outsiderkami, ale i tak časem 57,43 o sedm setin vylepšila dva roky starý vlastní národní rekord. A v cíli radostně zatnula pěst.
„Já jsem vždycky hrozně ráda, když vyjde plán, který si s trenérem nastavím v hlavě. Je to hezký pocit uspokojení. Za ten čas jsem byla ráda,“ hodnotila Seemanová.
Kvalitní výkon ji vystřelil na třetí místo prvního kola. Do večerního semifinále ale nenastoupí. Jeho čas je totiž necelých tři čtvrtě hodiny před startem finálového závodu na 200 metrů volný způsob, kde Seemanová vyhrála rozplavbu i semifinále a patří k hlavním favoritkám.
„Je to tam asi čtyřicet minut od sebe, takže jsme se rozhodli dát prioritu dvoustovce kraul,“ vysvětlila Seemanová. „Motýlek jsem chtěla využít k tomu, abych si ráno zazávodila, pokračovala v nastaveném rytmu. Sto delfín je extrémně silová disciplína. Je to hrozně přes nohy. Člověk se musí vyplavat, dvacet minut musí být v call roomu. Je to strašný běh, stres.“
Dalším českým hrdinou ranního programu byl Miroslav Knedla, který po dvou výrazných osobních rekordech na dvoustovce v rozplavbách na 50 metrů znak zazářil skvělým národním rekordem 24,19 sekundy.