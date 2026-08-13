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Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů kraul! Má i český rekord

Barbora Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů volným způsobem
Barbora Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů volným způsobemZdroj: ČTK / AP / Emma Da Silva
Barbora Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů volným způsobem
Barbora Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů volným způsobem
Barbora Seemanová byla v semifinále na 200 metrů volným způsobem suverénní
Barbora Seemanová byla v semifinále na 200 metrů volným způsobem suverénní
Barbora Seemanová byla v semifinále na 200 metrů volným způsobem suverénní
Barbora Seemanová byla v semifinále na 200 metrů volným způsobem suverénní
Barbora Seemanová bez potíží postoupila na ME do semifinále na 200 metrů volný způsob
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Martin Hašek
Plavání
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Velkou hru o popcorn plavkyně Barbora Seemanová zvládla. Na mistrovství Evropy v Paříži získala v závodě na 200 metrů kraul už svůj třetí kontinentální titul. Zaplavala fantastický národní rekord 1:54,38 minuty a vyhrála týmovou sázku se znakařem Janem Čejkou. Spolu s oblíbenou pochoutkou si může užívat i rekord šampionátu.

Velká hranice padla a otevírají se dveře do vrcholné fáze kariéry Barbory Seemanové. Na ME v Paříži potvrdila postavení globální plavecké hvězdy a na oceňované trati 200 metrů volným způsobem se zařadila hned za legendární Italku Federiku Pellegriniovou. Ta vládne evropské historii se čtyřmi kontinentálními tituly na téhle trati.

Seemanová zlato z Paříže přidala k triumfům z let 2021 a 2024. Před dvěma lety v Bělehradě vyhrála i kraulařskou stovku.

Šampionka taky po dlouhém úsilí zbořila hranici minuty a pětapadesáti sekund. Předchozí metu 1:56 sekundy překonala před pěti lety.

Seemanová zároveň vyhrála sázku se znakařem Janem Čejkou, protože zaplavala rychlejší čas než pátý nejlepší borec disciplíny 200 metrů znak. Dvě setiny k dobru jí zařídily porci oblíbeného popcornu. Čejka si na své bonbony musí počkat.

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