Seemanová je potřetí mistryní Evropy na 200 metrů kraul! Má i český rekord
Velkou hru o popcorn plavkyně Barbora Seemanová zvládla. Na mistrovství Evropy v Paříži získala v závodě na 200 metrů kraul už svůj třetí kontinentální titul. Zaplavala fantastický národní rekord 1:54,38 minuty a vyhrála týmovou sázku se znakařem Janem Čejkou. Spolu s oblíbenou pochoutkou si může užívat i rekord šampionátu.
Velká hranice padla a otevírají se dveře do vrcholné fáze kariéry Barbory Seemanové. Na ME v Paříži potvrdila postavení globální plavecké hvězdy a na oceňované trati 200 metrů volným způsobem se zařadila hned za legendární Italku Federiku Pellegriniovou. Ta vládne evropské historii se čtyřmi kontinentálními tituly na téhle trati.
Seemanová zlato z Paříže přidala k triumfům z let 2021 a 2024. Před dvěma lety v Bělehradě vyhrála i kraulařskou stovku.
Šampionka taky po dlouhém úsilí zbořila hranici minuty a pětapadesáti sekund. Předchozí metu 1:56 sekundy překonala před pěti lety.
Seemanová zároveň vyhrála sázku se znakařem Janem Čejkou, protože zaplavala rychlejší čas než pátý nejlepší borec disciplíny 200 metrů znak. Dvě setiny k dobru jí zařídily porci oblíbeného popcornu. Čejka si na své bonbony musí počkat.