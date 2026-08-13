Nebylo to hned, ale nikdy jsem to nevzdala. Seemanová prolomila magickou hranici a má zlato
Byl to závod jejího života. Plavkyně Barbora Seemanová si ve finále kraulové dvoustovky na mistrovství Evropy splnila několik snů. Třetí titul na prestižní trati jí přinesl fantastický rekord šampionátu 1:54,38 minuty. V cíli mluvila o plánu atakovat nejlepší evropský čas Federiky Pellegriniové, comebacku po nepříjemné nemoci a o svém příteli Alexi Choupenitchovi. „Jsem strašně vděčná, že mám Alexe po boku a že to prožívám s ním,“ řekla Seemanová.
K tomuhle momentu kariéra Barbory Seemanové směřovala. Jako tanečnice s velkým talentem cítit vodu. Jako obrovská dříčka. A jako žena, která si prošla spoustou zastavení kvůli zdravotním potížím. Pár měsíců po posledním comebacku po bolestivém zánětu nervového systému v Paříži takticky i fyzicky předčila Britku Freyu Colbertovou a především hvězdnou Nizozemku Marrit Steenbergenovou.
Zažila jste právě nejkrásnější závod?
„Byl to určitě nejlepší, nejlíp provedený závod v mém životě. Byl to pro mě fakt neskutečný zážitek. Když jsem plavala, cítila jsem se strašně silná. O to víc si toho cením. Dokázala jsem si jet to svoje.“
Je pro vás cennější medaile, nebo vynikající čas, kterým jste po pěti letech úsilí zlomila hranici minuty a pětapadesáti sekund?
„Pro mě je to určitě ten čas. Vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v plavání pro nás časy znamenají hodně. Ať už vůči světovému plavání nebo limitům na olympiádu. Hranici minuty padesáti pěti vteřin jsem neprolomila dlouho. A vím, že na to trénuju. Znamená to pro mě hodně moc.“
Steenbergenová, světová rekordmanka na stovce, se nechtěla nechat porazit. Věděla jste o ní?
„Samozřejmě jsem na ni reagovala. Věděla jsem o ní, periferně jsem ji sledovala, ale zároveň jsem udržela svoje tempo a svůj závod, protože to bylo klíčové. Člověk se nesmí nechat strhnout, ale soustředit se na sebe a svou taktiku. Byla to hrozně dobrá kombinace v tom, že mě tahala, ale zároveň, že jsem si jela svůj závod, ve kterém jsem na konci dokázala být silnější než ona.“
Navíc jste o víc než půl sekundy překonala rekord šampionátu Francouzky Charlotte Bonnetové z roku 2018…
„Mě to samozřejmě těší. Je to třešnička na dortu. Nicméně evropský rekord je ještě dál. Je to meta, kam se dívám do budoucna. Šampionát super a ještě by to chtělo trošku rychleji. Ale nebudu teď hamižná. Jsem strašně ráda, že to je tak, jak to je.“
Co říkáte na to, že se třemi tituly evropské šampionky naháníte Federiku Pellegriniovou, která má jako jediná na dvoustovce kraulem čtyři kontinentální zlata?
„Jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo. Je zajímavé, že jsem nebyla nasazená jako favoritka. Měla jsem radost, že jdu trošku z outsiderské pozice, že můžu holky dobývat a ukázat, že ve mně něco je a trošku je překvapit. Určitě mě to těší, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo několikrát za sebou. Je to ukázka dlouholeté práce.“
Jsem vděčná, že mám Alexe po boku
Mezičasy vypovídají o tom, že jste se padesát metrů před cílem udržela Steenbergenové na 14 setin a v závěru jste ji porazila dosud nevídaným finišem. Co vám mezičasy říkají?
„Mně se chce brečet, jenom na ty časy koukám. S trenérem jsme pracovali na druhé půlce, protože v první půlce se závod na dvoustovku nevyhrává. Několikrát jsem si to za kariéru zkusila. Takže jsme pracovali usilovně na tom, abych třetí padesátku měla pod třicet vteřin. Když vidím, že je to 29,6, je to neuvěřitelné. A poslední padesátka pod dvacet devět je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho. Trenér mi řekl, že takto musím jet, a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila cíl, co jsme si dali a takhle jsem mu to naservírovala.“
Jak těžké bylo se vyrovnat s dlouhým obdobím, kdy se vám nedařilo se na dvoustovce zlepšit?
„Akorát to ukazuje, že na některé věci si musíme holt, počkat. Ne všechno jde hned. Já to za kariéru prostě nikdy nevzdala. Věděla jsem, že ve mně něco je, že na to mám. Jenom stačilo najít správnou cestu, mít kolem sebe správné lidi, správný tým. Najednou to všechno jde. Jsem hrozně ráda, že jsem se po zdravotních komplikacích za takovou krátkou dobu dostala zpátky. A rovnou o osm desetin napřed, než jsem byla.“
Otevřela se vám teď nová dimenze, v níž můžete jít k ještě lepším časům?
„Minimálně mi to otevřelo dimenzi jedné minuty, padesáti čtyř vteřin. V plavání jsou magické hranice. Je to hranice dvou minut, je to hranice minuty a padesáti osmi vteřin. A pak té minuty a padesáti pěti. Je extrémně těžké to napoprvé dát a uvědomit si, jak musí člověk závod jet. Tuhle dimenzi mi to otevřelo a doufám, že tu padesát čtyřku budu vídat častěji.“
Co říct k tomu, že jste ve srovnání s časem tréninkového kolegy Jana Čejky na 200 metrů znak o dvě setiny uspěla a vyhrála tak v sázce popcorn?
(směje se) „To je vlastně pravda. Vyhrála jsem tu sázku, což jsem si před startem taky nemyslela. Je to neuvěřitelné. Tom mi to hned hlásil. Jsem mile překvapená a hrozně mě to těší. Ne ta sázka, ale ten čas.“
Jaké bylo mít na tribuně rodiče a přítele Alexe Choupenitche?
„Je to neuvěřitelné. Jsem strašně vděčná, že tady můžou být, že to prožívají se mnou. Je to štěstí mít takovou možnost. Jsem strašně vděčná, že rodiče už několik let jezdí na každý šampionát mě podporovat. A jsem strašně vděčná, že mám Alexe po boku a že to prožívám s ním. To je motivace, je to člověk, s kterým se radím, který mi mnohdy dá strašně skvělý pohled na věc. Prožívat to s těmi nejbližšími je o to krásnější. Byl tam taky trenér, fandil mi celý tým. Že si můžeme zazpívat českou hymnu, je neuvěřitelný pocit.“
Aby se v páru během pár týdnů slavil titul mistra světa a evropské šampionky, to se jen tak nevidí. Co byste poradila ostatním sportovním dvojicím?
„Já bych určitě neporadila nic. My jsme strašně vděční, že se navzájem můžeme podporovat. Hrozně si to užíváme. Není v tom nic komplikovaného.“