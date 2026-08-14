Knedla chce medaili: Když to dám do perfektna... Co říká o superženě s hlavou pod vodou?
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Báječné české večery na evropském šampionátu v plavání budou pokračovat v pátek, kdy se Miroslav Knedla pustí do finále na 50 metrů znak (19:51, PP ČT sport). „Kdybych to dal do perfektna, mohla by z toho být medaile nebo něco víc,“ slibuje si. Promluvil taky o fenomenální Italce Saře Curtisové, která v Paříži překonala dva světové rekordy během dvou dnů.
Jestli A cílem je medaile z evropského šampionátu, Miroslav Knedla bude muset vyřešit problémy s písmeny B a C.
Béčko v dnešním evropském finále na 50 metrů znak zastupují dva skvělí borci ze země Putinovy zločinné válečné mašinérie. Kliment Kolesnikov je světový rekordman, Pavel Samusenko se v rozplavbách a semifinále prezentoval jasně nejrychlejšími časy. Na šampionátu nezávodí pod vlajkou, která reprezentuje krvavý režim, ale pod oficiálním názvem Neutrální sportovci B.
„Kolegové z Ruska plavali hezky, bude to závod o detailech,“ uvedl Knedla. „Kliment Kolesnikov si to ještě zaplave rychleji. Zatím od něj závody nebyly přesvědčivé. Každopádně je to borec. Samusenko je rychlý, dal si osobák. Bude to boj ho porazit. Jestli by to vyšlo, bylo by to super.“
Problémem s C na začátku je italská superhvězda Thomas Ceccon. Olympijský šampion a světový rekord na 100 metrů znak je známý svou ležérní taktikou ve vyřazovacích bojích, aby se ve finále proměnil v nebezpečné zvíře. Večer poplave v osmé dráze pro outsidery.
„Pan Ceccon je vždycky takový specialista, plave rychle z bočních drah,“ usmívá se Knedla. „Osobák nemá rychlejší než já. Zatím tady nepředvedl nic extra. Já se ho nebojím.“
Zazářil masivním národním rekordem
Knedla má ve finále znakařské padesátky reálné šance zabojovat o druhou českou medaili na šampionátu po úchvatném čtvrtečním zlatu Barbory Seemanové na kraulové dvoustovce. Ve čtvrteční rozplavbě zazářil masivním národním rekordem 24,19 sekundy, kterým se zařadil na třinácté místo historických světových tabulek. V semifinále za ním zaostal jen o setinu. A stále nebyl spokojený především s výjezdem po sportu i s finišem.
Jeho snem je zaplavat pod hranici čtyřiadvaceti sekund, což se zatím podařilo jen čtyřem plavcům v dějinách.
„Bylo by hezké se tam dostat. Myslím, že to není nemožné. Budu si věřit na finále, kdy půjde o všechno. Je vidět, že je to rychlé,“ řekl Knedla.
Ve finále může navázat na stříbrnou medaili, kterou na znakařské padesátce získal v prosinci na ME v krátkém bazénu v Lublinu.
„Bylo by to hezké. Akorát je to zas ta padesátka. Může se stát cokoli. Doufám, že všechno vyjde perfektně a navážu na medaili z minulého šampionátu,“ uvedl Knedla.
Přezdívka se bleskově chytla
Paříž je zatím v ohromení z výkonů devatenáctileté Italky Sary Curtisové. Její nigerijská maminka ve středu i ve čtvrtek večer radostně tančila na tribunách Olympijského plaveckého centra poté, co její dcera dvakrát zlepšila světový rekord. V semifinále srazila z historického výkonu Australanky Kaylee McKeownové 23 setin a v euforii prohlásila. „Můžu říct, že jsem Superwoman!“
Přezdívka se na plaveckých webech bleskově chytla. A ve čtvrtečním finále jí Curtisová dostála. Ubrala dalších sedm setinek a nový rekord tak činí 26,56.
„Posunutí světového rekordu o třicet setin na padesátce, to je o parník,“ užasla v České televizi znakařská šampionka Simona Rushton. „U Sary je zvláštní, jak drží pozici hlavy. Je obecně trošičku níž. Říká se, že znak se má plavat na hladině. Jestli se víc zpevní, je schopná dát víc síly do záběru.“
Curtisová porušuje dosavadní metodické poučky, když většinu trati plave s ponořenou hlavou. Její neortodoxní styl nese výsledky. Poslední znakařkou, která na padesátce zlepšila světový rekord o tři desetiny, byla Číňanka Čao Ťing v roce 2009. Na mistrovství světa v Římě se tehdy plavalo v dnes nepovolených umělohmotných plavkách.
„Je fakt talentovaná holčina. Minimalizuje odpor vody. Jede skoro zakloněná, je to perfektní styl. Vypadá to velmi šíleně, ale asi to funguje. Možná jednou něco takového zkusíme,“ přemítá Knedla.