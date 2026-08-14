Seemanová vytáhla štafetu k vítězství v rozplavbách. Jak si užívala zlato?
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Prožila životní večer po triumfu na 200 metrů kraul. Plavkyně Barbora Seemanová ale už v pátek ráno znova skočila do bazénu. Ve smíšené štafetě na 4x100 metrů volný způsob pomohla na ME v Paříži českému týmu k vítězství v rozplavbě v národním rekordu 3:23,41 minuty.
Vítězného zvyku se Barbora Seemanová nerada vzdává. V ranní rozplavbě smíšené štafety si vzala za svůj poslední úsek, neutrální závodnici Ksenii Sorokinovou přeplavala skoro o dvě sekundy a doručila vítězství nejen v rozplavbě, ale i v celém úvodním kole.
„Bylo to super. Chtěli jsme se dostat do finále. Jsem ráda, že tam jsme,“ hodnotila Seemanová. „Štafety moc často neplavu, ale bylo pro mě důležité předjet holku vedle mě, protože každé místo se počítá. Na to jsem se primárně soustředila.“
Favorizované týmy nasadily druhý sled, ale Češi se prezentovali tím nejlepším, co mají. Jakub Jan Krischke zůstal časem 49,25 sekundy na prvním úseku jen o 32 setin za národním rekordem Daniela Gracíka. Miroslav Knedla se v rozcvičce na večerní finále znaku dostal letmo hluboko pod 49 sekund. Barbora Janíčková předávala na druhém místě.
„Popravdě, nečekali jsme to. Víme, že v ostatních týmech plavaly béčkové štafety. Odpoledne to bude zajímavé. Těšíme se, bude docela zábava zkusit si zazávodit s Groussetem, Kornějevem…“ ladí se Knedla na večerní finále.
„Chceme být co nejvýš. Budeme se snažit předjet co nejvíc lidí,“ plánuje Seemanová. Do bazénu skočila patnáct hodin po svém čtvrtečním zlatém závodě. „Samozřejmě trošičku cítím únavu. Každý večer chodím na masáž, snažím se dodržovat regeneraci, abych byla co nejvíc fresh,“ řekla Seemanová.
Ve čtvrtek večer si užívala svého životního úspěchu. Hned u bazénu jí připravil přivítání celý český tým. Potom se setkala se svými rodiči i přítelem Alexanderem Choupenitchem.
„Je skvělé to prožívat s nejbližšími. Dostala jsem hodně zpráv, na které jsem ani nestihla odpovědět, protože jsem se musela najíst, myslet na regeneraci a spánek. Budu to vstřebávat asi až po šampionátu,“ řekla Seemanová.
V Paříži ještě zdaleka nekončí. Po pátečním finále smíšené štafety ji v poslední den šampionátu čeká ještě kraulová čtyřstovka. Svůj hlavní úkol už ale splnila. „Je příjemné, když člověk usíná s tím, že zvládl svůj primární cíl, s kterým sem jel. Teď je všechno takový bonus, s o to lehčí hlavou do toho můžu jít,“ pochvalovala si Seemanová.