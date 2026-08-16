Příběh Seemanové: od bolestí ke zlatu, otevírá novou dimenzi. O čem nechce mluvit?
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Velký talent se v kariéře Barbory Seemanové věčně pojí se zdravotními zátarasy. Na mistrovství Evropy v Paříži jí tělo nezastavilo, chytrá a odhodlaná hlava jí pomohla k přelomovému titulu. V Paříži dosáhla životního vítězství a stojí v předpolí útoku na evropský rekord. „Je to meta, kam se dívám do budoucna,“ říká. Pokud to dokáže, vzrostou její naděje na historickou olympijskou medaili.
Zářila dětskou radostí. Barbora Seemanová pár minut po dokonalém zlatém okamžiku v cíli kraulové dvoustovky na mistrovství Evropy přišla do mixzony se šťastným výrazem malé holčičky, jíž se splnilo vánoční přání. Byla tak šťastná, že si ani myšlenkou nechtěla připomínat kritické období z přelomu roku.
„Už o tom vůbec nechci mluvit. Jsem tak strašně ráda, že je to za mnou a nerada bych si kazila radost nějakými vzpomínkami,“ prohlásila pevně.
Zlé pryč, jít dál. Je to důkaz o mentálním nastavení šampionky, která už si prožila příliš mnoho nepříjemností. Už v mládí to byly dvě mononukleózy. V roce 2021vyhrála na dvoustovce své první mistrovství Evropy, ale koncem roku odjela na ME v krátkém bazénu do Kazaně se zánětem pohrudnice. Krátce po návratu se stříbrem kvůli bolestem uklouzla na schodech a zlomila si žebra.
Během let cítila paty, záda, prodělala boreliózu. Ale nic ji nepřipravilo na patálii, která začala koncem loňského roku, a kvůli které nemohla odjet na ME v krátkém bazénu v Lublinu.
„Nefungovalo mi tělo, jak mělo, měla jsem velké bolesti. Nešlo mi ani fungovat, natož trénovat,“ líčila letos v zimě.
Šampionka tu vzpomínku zavřela do šuplíku, její existence ale dává ještě větší sílu jejímu čtvrtečnímu finále na kraulové dvoustovce.
„Člověk ve sportovní kariéře nemá rád zastavování kvůli zdravotním problémům. Pro mě to byla komplikace, o které jsem nevěděla, kdy přesně skončí, a kdy se budu moc vrátit do tréninku. V tomhle to bylo náročnější než kdy dřív,“ vysvětluje Seemanová. „Když si člověk zlomí nohu nebo si udělá něco se svalem, má nějakou cílovou rovinku. Ale mám skvělého trenéra. Poslouchali jsme doktory, tělo. A tohle je výsledek. Všechno zlé je pro něco dobré.“
V našlapaném finále pařížské kraulové dvoustovky se všechno sešlo. Jemný cit pro vodu Seemanová vždycky měla. Fyzicky se dostala zpět. A tentokrát zvládla závod i s taktickou bravurou. Nenechala se vybláznit tempem rozené sprinterky Marrit Steenbergenové, v klidu si počkala na klíčovou třetí padesátku, kdy si soupeřku unavila. A v závěrečném bazénu, který jako jediná zaplavala pod 29 sekund, ji dorazila.
Odměnami se může přebírat jako v truhličce s drahokamy. Má nejrychlejší český čas historie a zároveň rekord evropského šampionátu 1:54,38. Třetí evropské zlato na kraulové dvoustovce a výhled na rekordní čtyři tituly slavné Federiky Pellegriniové. A taky zcela nový pohled na svět. Hranice jedné minuty a pětapadesáti sekund, jejíž pokoření se věnovala dlouhých pět let, už v něm není nepřekonatelná.
„V plavání jsou magické hranice. Je to hranice dvou minut, je to hranice minuty a padesáti osmi vteřin. A pak té minuty padesáti pěti,“ vysvětluje Seemanová. „Je extrémně těžké to napoprvé dát a uvědomit si, jak musí člověk závod jet. Tuhle dimenzi mi to otevřelo a doufám, že tu padesát čtyřku budu vídat častěji.“
Byl to pro ni iniciační zážitek a teď může jít dál. Hned po závodě přiznala touhu sáhnout si na evropský rekord, který od roku 2009 drží Pellegriniová časem 1:52,98.
„Je to meta, kam se dívám do budoucna. Šampionát super a ještě by to chtělo trošku rychleji,“ usmívala se Seemanová.
Kontinentální rekord je zároveň směr, který umožňuje snít o ještě exkluzivnějším úspěchu. Ještě žádný český plavec nezískal olympijskou medaili. „Určitě na to myslíme, hodně. U každého z mých plavců přemýšlím o tom, jak blízko je k tomuto cíli můžu dostat,“ řekl Tom Rushton, trenér Seemanové.
Evropské tabulky na 200 metrů kraul
- 1:52,99 - Federica Pellegriniová (It.) 2009
- 1:54,08 - Sarah Sjöströmová (Švéd.) 2016
- 1:54,34 - Freya Colbertová (Brit.) 2026
- 1:54,38 - BARBORA SEEMANOVÁ 2026
Medaile Seemanové z ME v dlouhém bazénu
Budapešť 2021
- 200 metrů kraul: zlato
Bělehrad 2024
- 100 metrů kraul: zlato
- 200 metrů kraul: zlato
- 400 metrů kraul: stříbro
- 200 metrů polohový závod: bronz
Paříž 2026
- 200 metrů kraul: zlato