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Další plavecké ZLATO na ME! Knedla napodobil Seemanovou, vyhrál o setinu

Miroslav Knedla je evropským šampionem
Miroslav Knedla je evropským šampionemZdroj: ČTK
Miroslav Knedla je mistrem Evropy
Český plavec Miroslav Knedla před mistrovstvím Evropy
Miroslav Knedla je mistrem Evropy
Český plavec Miroslav Knedla
Miroslav Knedla je mistrem Evropy
Český plavec Miroslav Knedla před mistrovstvím Evropy
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Martin Hašek
Plavání
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PŘÍMO Z PAŘÍŽE | České plavání na mistrovství Evropy v Paříží dál září a říká si o pozornost. Den po Barboře Seemanové získal zlatou medaili i Miroslav Knedla, který na znakařské padesátce ve skvělém národním rekordu 24,11 sekundy zvítězil o setinu před světovým rekordmanem, neutrálním závodníkem Klimentem Kolesnikovem.

„Ty vole…“ Česká legenda Simona Rushton (rozená Baumrtová) se jako expertka České televize v přímém přenosu neudržela. Citoslovce údivu z ní vypadlo ve chvíli, kdy se nad rozbouřeným bazénem rozsvítily výsledky, a u Miroslava Knedly svítila jednička.

„Myslím, že všichni jsou z toho v šoku. Tam byl záběr na české plavce a trenéry. Všichni kroutili hlavou. Neskutečný závod,“ chválila Rushton, která sama má dvanáct velkých medailí. „Má v kapse obrovské skalpy Kolesnikova, Ceccona. Neskutečný výsledek…“

Knedla patří k výjimečné generaci novodobých českých hvězd. V závodě na 50 metrů znak se stal v roce 2023 juniorským mistrem světa, na olympiádě 2024 se v Paříži dostal do semifinále. A vloni už na ME v krátkém bazénu získal na znakové padesátce stříbro.

V Paříži třikrát zaplaval hluboko pod svůj předchozí národní rekord. Ve finále ho posunul na 24,11. Posunul se na čtvrté místo historických evropských tabulek a na deváté místo tabulek světových.

Knedla studuje a trénuje na prestižní plavecké univerzitě v Bloomingtonu. V Paříži uspěl v elitní konkurenci a navíc v disciplíně, jejíž úroveň se zvedá kvůli olympijské premiéře padesátek na Hrách 2028 v Los Angeles.

„Obecně trénujeme tak, aby náš výkon vyvrcholil blíž k olympiádě. Je to opravdu vrchol každého sportovce,“ řekl Knedla. „Evropa je ukazatelem, jak na tom jsme rok před začátkem plnění limitů na olympiádu.“

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