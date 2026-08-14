Další plavecké ZLATO na ME! Knedla napodobil Seemanovou, vyhrál o setinu
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | České plavání na mistrovství Evropy v Paříží dál září a říká si o pozornost. Den po Barboře Seemanové získal zlatou medaili i Miroslav Knedla, který na znakařské padesátce ve skvělém národním rekordu 24,11 sekundy zvítězil o setinu před světovým rekordmanem, neutrálním závodníkem Klimentem Kolesnikovem.
„Ty vole…“ Česká legenda Simona Rushton (rozená Baumrtová) se jako expertka České televize v přímém přenosu neudržela. Citoslovce údivu z ní vypadlo ve chvíli, kdy se nad rozbouřeným bazénem rozsvítily výsledky, a u Miroslava Knedly svítila jednička.
„Myslím, že všichni jsou z toho v šoku. Tam byl záběr na české plavce a trenéry. Všichni kroutili hlavou. Neskutečný závod,“ chválila Rushton, která sama má dvanáct velkých medailí. „Má v kapse obrovské skalpy Kolesnikova, Ceccona. Neskutečný výsledek…“
Knedla patří k výjimečné generaci novodobých českých hvězd. V závodě na 50 metrů znak se stal v roce 2023 juniorským mistrem světa, na olympiádě 2024 se v Paříži dostal do semifinále. A vloni už na ME v krátkém bazénu získal na znakové padesátce stříbro.
V Paříži třikrát zaplaval hluboko pod svůj předchozí národní rekord. Ve finále ho posunul na 24,11. Posunul se na čtvrté místo historických evropských tabulek a na deváté místo tabulek světových.
Knedla studuje a trénuje na prestižní plavecké univerzitě v Bloomingtonu. V Paříži uspěl v elitní konkurenci a navíc v disciplíně, jejíž úroveň se zvedá kvůli olympijské premiéře padesátek na Hrách 2028 v Los Angeles.
„Obecně trénujeme tak, aby náš výkon vyvrcholil blíž k olympiádě. Je to opravdu vrchol každého sportovce,“ řekl Knedla. „Evropa je ukazatelem, jak na tom jsme rok před začátkem plnění limitů na olympiádu.“