Zlatý Knedla: Trenér řekl, ať se nevymlouvám a plavu. Na mistra světa mám ještě co dělat
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Česká fantazie na plaveckém mistrovství Evropy pokračuje. Den po triumfu Barbory Seemanové na 200 metrů kraul vyhrál v pátek večer Miroslav Knedla závod na 50 metrů znak. Národní rekord posunul na čas 24,11 sekundy a dostal se na deváté místo historických světových tabulek. „Je to pro mě velká čest. Ještě mám co dělat, abych byl mistr světa,“ usmíval se.
Čtyři nejlepší skončili ve čtyřech setinách, co jste v mele před cílem vnímal?
„Prvních patnáct metrů byl za mnou Španěl. To mě docela nakoplo. Pak jsem fakt netušil, jak na tom jsem. Když se na znaka čachtá, je náročné to poznat. Každopádně je neuvěřitelné, že Apostolos Christou za 24,15 nemá medaili. Je to dvanáctý čas historie. Já jsem nepřemýšlel, jel jsem do posledních sil a vyšlo to.“
Co říkáte vítěznému času 24,11?
„Před startem jsem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Když jsem došel na bazén, byl jsem unavený. Trenér mi řekl, ať se nevymlouvám a pořádně za plavu. On už mě zná… Na tenhle závod jsme se dobře vzchopili a padlo to tam hezky.“
Víte, že jste teď v top ten historických tabulek?
„To je krásné. Já jsem se chtěl přiblížit do top pětky, na to mám ještě dva roky čas. Budu na tom makat, uvidíme, jak to půjde. Být v top desítce všech dob je opravdu veliký zážitek.“
Co říct k finiši?
„Věděl jsem, že budu muset zabrat, jestli budu chtít zabojovat o medaili. Povedlo se, co se nepovedlo minulý rok na mistrovství Evropy v Lublinu, kde jsem byl druhý o setinu sekundy. Teď jsem si to vynahradil.“
V Paříži jste během tří závodů na padesátce znak zlepšil vlastní národní rekord o masivných 32 setin. Co za tím stojí?
„Konečně se vyplácí těžké tréninky, co už dva roky trhávám. Jsem opravdu nadšený, že už jde vidět posun, jak na padesátku, tak na stovku. Už se nemůžu dočkat, co bude zítra na stovku znak. Bude to určitě náročnější. Dneska se vyplavu, najím, usnu. Možná nebudu mít úplně plný spánkový režim. To už mi bude jedno. Já jsem si splnil další sen. Už mě nic nedrží. Pojedu pořádně na max, uvidíme, jak to na stovku dopadne.“
Stříbrný světový rekordman Kliment Kolesnikov prohlásil, že vám titul přeje, že by byla nuda kdyby pořád vyhrával jenom on…
(směje se) „Samozřejmě… Na vrcholu už je pár let. Je super ho na takových závodech porazit. Uvidíme, jak to půjde dál. Musíme se držet při zemi, pokračovat ve výkonech a před dalšími závody si neulevit.“
Pochválí vás univerzitní trenér Luke Edon Ryan, který na vás umí být hodně přísný?
„Jo, už mě pochválil. Uvidíme, co na to řekne náš head coach. Zatím docela v pohodě.“
Jak bude tenhle úspěch resonovat, až se znovu přihlásíte na univerzitě v Bloomingtonu?
„Uvidíme, co budu mít na group chatu. Ale doufám, že z toho budou mít radost. Je to super čas, to je taky velké plus. Uvidíme, jak to s klukama oslavíme.“