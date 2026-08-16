Česko jako malá země? Plavci nezastavují, uspěl i Čejka. Navzájem si okukují medaile
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Senzační jízda českých plavců na evropském šampionátu v Paříži nekončí. Jan Čejka ve své doplňkové disciplíně na 200 metrů polohový závod dvakrát posunul vlastní národní rekord a časem 1:58,33 minuty prošel do nedělního finále. Česko na šampionátu nezažilo den, kdy by neslavilo buď postup do finále, nebo rovnou výsledek v elitním závodě.
Úmorné vedro z venku tam nedoléhá, ale střecha Olympijského plaveckého centra ho jen trochu mírní v lepkavé ovzduší letní sauny. Den co den se tady v zóně určené pro sportovce jen pár metrů od mistrovského bazénu slaví úspěchy české party.
„Je hrozně hezké počkat na Míru nebo na Báru, když se vrátí s medailí. Člověk si na ní sáhne, podívá se, je to strašně motivující,“ říká Jan Čejka. „Cítíte, že jsme sice malá země, nikdo o nás tolik neví, ale i tak se dokážeme probojovat do finále, sáhnout si na medaile.“
Na historicky nejkvalitnějším mistrovství Evropy, v němž se počítadlo překonaných rekordů šampionátu blíží ke třicítce, Češi nejsou žádná stafáž.
Barbora Seemanová na kraulové dvoustovce a Miroslav Knedla na padesátce znakem získali zlaté medaile. Při týmových oslavách je další členové týmu toužebně okukují.
„Určitě bych taky chtěl. Medaile z dlouhého bazénu je víc než z krátkého,“ připouští Čejka, který svou první dospělou placku získal díky bronzu na dvoustovce z loňského ME v krátkém bazénu. „Bylo mi trošku líto, že jsem skončil na pátém místě. Budu muset čekat rok na další velkou akci. Ale je to můj sen, určitě bych chtěl medaili z dlouhého bazénu, z mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo olympiády.“
Série finálových závodů
Před koncem šampionátu ale přispěl do úctyhodné finálové bilance českého týmu. V polohovém závodě na 200 metrů posunul národní rekord už v rozplavbě, kdy se poprvé v kariéře dostal pod hranici dvou minut. A zatímco ráno ho významně zdržel prsařský úsek, ve večerním semifinále od něj vletěl z druhého místa svého závodu a ke svému překvapení si ho udržel až do poslední padesátky kraulem.
„Zkusil jsem prsa trošku na rozplavání. Přijde, že když se trošku zpevním a vytáhnu, že mi to jede trošku líp,“ vysvětlil Čejka. „Nakopla mě první stovka, přišlo mi, že jsem hodně vepředu. Cítil jsem se, že vedu. Kraul mě na konci hodně bolel, do prsou jsem dal maximum.“
Český tým tak do konce šampionátu udrží parádní sérii finálových závodů. Plavali je v úterý na stovce kraul Barbora Seemanová s Barborou Janíčkovou, ve středu Jan Čejka na 200 metrů znak, ve čtvrtek Seemanová na zlaté dvoustovce kraulem. V pátek přidal Miroslav Knedla titul na padesátce znak a ještě pomohl smíšené kraulové štafetě. V sobotu si účast v nedělním finále vybojoval Čejka. A to jde v poslední den šampionátu na start ještě Seemanová na čtyřstovce kraulem.
„Máme dvě zlaté medaile, bylo úžasné slyšet dvakrát hrát hymnu. Strašně jsem si to užil. Člověku to dodá motivaci,“ usmívá se Čejka před svým posledním závodem. „Budu bojovat, v kraulu se zmáčknu, co to půjde a zkusím z toho vyždímat všechno.“