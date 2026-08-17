Kouč o Seemanové s Čejkou: Olympijská medaile? Určitě na ni myslíme. Hodně
Ze dvou skvělých kariér brousí něco výjimečného. Kanadský kouč Tom Rushton přivedl na ME v Paříži Barboru Seemanovou ke zlatu na kraulové dvoustovce a Jana Čejku k pátému místu na dvoustovce znak. A cíl směrem k Los Angeles? „Každý plavec od deseti let sní o olympijské medaili,“ říká Rushton.
Nikdy v historii se to nepovedlo. Miloslavu Rolkovi scházelo na OH v Moskvě jedenáct setin, a navíc je Slovák. Rushton má v ruce hned dva borce s perspektivou přepsat dějiny.
Čejkův nejlepší pařížský čas na 200 metrů znak 1:54,44 by na olympiádě bral stříbro. Byl to zlomový úspěch jeho kariéry?
„Samozřejmě víme o jeho trajektorii. Práce s ním je velmi zajímavá. Určitě bychom ho rádi viděli se dál zlepšovat. Pokud se mu to podaří, může tam být. Jsme rok před mistrovstvím světa a dva roky před olympiádou. Je před námi spousta práce. Věříme si, ale všichni ostatní do toho taky budou dupat. Vloni byl ve finále mistrovství světa. Byl šestý a nikdo tomu moc nevěnoval pozornost. Ale čím rychlejší bude, tím víc pozornosti si získá.“
Čejka byl juniorským mistrem světa, ale pak si prožil krizi. Jak jste ho probudil?
„Přišel ke mně po olympiádě v Paříži. Sám se rozhodl, že potřebuje změnu, inicioval ji. To bylo důležité. Dostal jsem však plavce, kterému se dlouho nedařilo. Nebyl ani v národním týmu. Prvním úkolem tak bylo dostat ho zpátky do reprezentace a na mistrovství světa. V minulé sezoně jsme se soustředili spíš na tohle. Po úspěchu na světovém šampionátu v Singapuru jsme si mohli dovolit úkrok zpět a zamyslet se, co můžeme udělat do budoucna, abychom byli úspěšní v LA.“
Co jste vymysleli?
„Tenhle rok je pro plavce snadnější, protože není mistrovství světa. Všichni můžou experimentovat s různými disciplínami. Proto tady Jan plaval krátkou polohovku, kterou na vrcholné úrovni ještě nezkoušel.“
Musí věřit, že vyhrajou
Čejka a Seemanová mají ve svých hlavních disciplínách velmi podobné časy, dokonce se před ME vsadili. Jak jim to pomáhá?
„Moje komfortní zóna je dvoustovka. A na vrcholných soutěžích mám plavce s velmi podobnými časy. Siobhan Haugheyová na dvě stě kraul a Estonec Kregor Zirk na dvě stě metrů motýlek mají velmi podobné časy. V Singapuru i tady měli velmi podobné časy Barbora a Jan. Tyhle přátelské rivality jsou pozitivní. Je fajn, když se vsadí, kdo poplave rychlejší čas ve finále.“
Přemýšlíte o útoku na olympijskou medaili?
„Určitě na to myslíme. Hodně. U každého z mých plavců přemýšlím o tom, jak blízko je k tomuto cíli můžu dostat. Náš tým se vždycky soustředí na vrcholné závody - mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympiádu. Jenže vždycky musíte porazit ty kolem vás. Samozřejmě bychom byli šťastní, kdyby se nám podařilo se na stupně vítězů dostat.“
Z čeho čerpáte sebevědomí?
„Určitě z toho, že mí plavci jsou schopni podávat nejlepší výkony na vrcholných závodech. Hodně lidí plave rychle během sezony, ale počítá se to, co zaplavete na šampionátu. Moji plavci tohle umí.“
Zdá se, že jsou mentálně silní, nebojí se postavit nejlepším na světě…
„Máte pravdu. Závodí proti nejlepším na světě. Barbora bojuje proti Marrit Steenbergenové, což je světová rekordmanka na stovce. Jan závodí proti Hubertu Kósovi, který tady zaplaval druhý nejlepší čas historie. Aby si mohli představit, že tyhle lidi porazí, musí hodně věřit svému tréninku. A taky, že si věří. Český tým dělá dobrou práci, zařídil plavcům sportovního psychologa. Musí prostě věřit, že můžou vyhrát. A my jim k tomu musíme vytvořit co nejlepší podmínky.“