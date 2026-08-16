Zlato hodil v hotelu do kufru mezi hadry. Šampionu Knedlovi pomohla i síla ze Sacré Couer
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Paříž je městem, kde plavec Miroslav Knedla dorostl v jedno z nových es českého sportu. Po úspěšné olympiádě před dvěma lety způsobil v pátek senzaci evropským titulem na znakařské padesátce. „Byli jsme klasicky v Sacré Coeur. Zafungovalo to i na olympiádě,“ usmíval se Miroslav Knedla starší, otec šampiona, po návštěvě slavné baziliky.
Byla to dojemná chvilka. Tak to bývá, když devatenáctiletý kluk poprvé letí na univerzitu do Ameriky, aby tam začal novou kapitolu svého života. „Pamatuju si, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli. Říkal jsem: Musíš to vydržet,“ vzpomíná Miroslav Knedla starší.
Jeho syn odcházel koncem léta 2024 už s gloriolou juniorského mistra světa a semifinalisty olympiády na věhlasnou Indiana University v Bloomingtonu, kde ho čekalo konkurenční prostředí, luxusní tréninkové podmínky a tým špičkových expertů pod vedením slavného Raye Looze.
„Měl obrovské štěstí na tým. Vybral si absolutně správně. S Indianou je absolutně spokojený. V Americe funguje rodinný duch. Jsem nadšený za něj a on je tam spokojený,“ líčí Knedla starší.
Spojení českých talentů se zámořskou kariérou na vrcholové úrovni zatím neposkytuje příliš dokladů o úspěšných misích. Mladí sportovci ve Státech nacházejí životní zkušenosti, ale na dráze či v bazénu jejich výkonnost většinou upadá.
To ovšem nebyl Knedlův případ. Kouč Looze je špičkový expert, který přivedl k úspěchům hvězdy Codyho Millera či Lilly Kingovou. S Knedlou se dohodnul, že nebude měnit jeho unikátní techniku, v níž nemá ruce při znaku pokrčené, nýbrž natažené. Využívá jich jako pák, které ho pod vodou tlačí dopředu. Po příjezdu dostal Knedla pět týdnů času, aby se připravil na to, aby mohl začít se skutečnými tréninky. Učil se pracovat s dechem, absolvoval náročné úseky s monoploutví.
Z Ameriky pravidelně létal do světa na reprezentační akce. Vloni v létě mu na MS v Singapuru na znakařské padesátce scházelo 12 setin k postupu do finále. V prosinci v Lublinu už získal ve stejné disciplíně stříbro na ME v krátkém bazénu.
Do Paříže přijel jako jeden z favoritů. Odborný web SwimSwam ho na padesátce tipoval na bronz. Těžko si šlo představit, že by mohl být výš v konkurenci dvou neutrálních plavců Klimenta Kolesnikova a Pavla Samusenka. „Když šel na start, tak jsem si říkal: Bylo by dobré porazit aspoň jednoho. Třetí místo by byla pecka,“ vyprávěl Knedla starší.
Miro? Úplně brutální hráč
Páteční finále končilo v klasickém nepřehledném víru elitních znakařů nasázených po centimetrech. Čtyři nejlepší se dotkli desky téměř ve stejný moment. První čtyři místa rozdělovala čtyři setiny.
Lidským okem je nemožné výsledky rozeznat. Na startovacích blocích medailistů nicméně blikají červené čárky. Tři pro bronz, dvě pro stříbro. A jedna pro zlato. „Natáčel jsem na mobil. Jak špatně vidím na blízko, tak jsem viděl dvě čárky a říkám: Jo, je to tam! Je druhej! A dcera vedle: Je první! Finiš byl strhující. Za mě pecka,“ radoval se Knedla starší.
Vítězný čas 24,11 znamenal taky deváté místo v historických tabulkách disciplíny. Sám šampion měl ale ještě povinnosti. Čtvrt hodiny po vítězném finále ho čekal úsek ve smíšené štafetě na 4x100 metrů kraul. Pomohl k výtečnému pátému místu.
„Miro? Úplně brutální hráč. Přišel, žádné, že je unavený. Let´s go! Jdeme do toho!“ ocenila ho parťačka Barbora Janíčková. „Je skvělej. Padesát procent našeho týmu jsou evropští šampioni, možná budoucí olympijští. Být v tomhle týmu je super flek.“
Seemanová získala v Paříži už čtvrtý titul evropské šampionky. Pro Knedlu to bylo první zlaté potvrzení předpokladů, které před třemi lety naznačil jako juniorský mistr světa i Evropy. Z naděje je nová hvězda. Říkejte mu třeba král Miroslav. Jen ne Mirek, to nemá rád. Pro všechny v plaveckém světě je Miro.
A kam si na pokoji v pařížském hotelu H4 uklidil svou medaili? „Myslím, že je v kufru, někde mezi hadry. Někam jsem ji hodil,“ usmívá se. „Evropa pro mě dopadla líp, než jsem mohl kdy očekávat. Hlavu vzhůru, mám teď volno.“
Mistrovská pauza však potrvá jen tři dny. Ve čtvrtek brzy ráno už se vrací do Indiany.