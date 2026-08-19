Šampion Knedla a rychlá auta: Se Stříteským jsem se málem po… Myslel jsem, že chcípnu
Z evropského šampionátu v Paříži vezl senzační zlato, v euforii ale plavci Miroslavu Knedla přišla na mysl i malá lítost. „Škoda, že nejsem ve Zlíně, protože máme Barumku. Strašně bych si zašel. Fandil jsem na dálku mistru Caisovi,“ líčil Knedla.
V bazénu je rychlý. Ve finále znakařské padesátky na mistrovství Evropy o setinu porazil samotného světového rekordmana Klimenta Kolesnikova. A v autě to není jiné.
„Po olympiádě jsem měl šanci si zajet tříkilometrovou zkoušku s Dominikem Stříteským. Jeli jsme sto pade lesní cestičkou, člověk ani neviděl, kam zatáčí,“ usmívá se Knedla při vzpomínce. „Byl jsem tak pos… Štve mě, že jsem si to nenatočil. Myslel jsem, že chcípnu. Strašně rád bych si to ještě zajel.“
Lásku k autům má plavecký šampion v rodině. Jeho děda i jeho otec, podle rodinné tradice taky Miroslavové, rallye závody fotografovali. Jejich potomek od mládí řádil kousek od Zlína v offroadech značky Suzuki Samurai.
„To je kárka…“ zasní se Knedla. „Naposledy jsem ji viděl v Thajsku, kde jezdily takové křápy. Na Kašově jsme odmala máchali v lese. Už to máme najeté.“
Účast na zlínské Barum Rally je pro elitního znakaře každoroční příjemnou povinností. Pokud může být na místě, nikdy nevynechá. Před rokem si dokonce zazávodil s elektrickým vozem iX1.
„Letos to nevyšlo, těším se na příští rok,“ říká Knedla. „Já jsem hlavně fanoušek rallye, ERC, WRC. Pro mě a pro taťku je vždycky zážitek si tam zajet.“
Jeho spříznění piloti tentokrát ve Zlíně neměli šťastný víkend. Erik Cais, rodák z Fryštáku, kde plavec dlouhodobě žije, odstoupil kvůli poruše. A Dominika Stříteského doktoři nepustili na start kvůli následkům nedávné nehody.
Krátké volno po příletu z Paříže Knedlovi rychle skončilo. Ve čtvrtek už zase letí do Indiany, kde ho čeká další ročník na univerzitě v Bloomingtonu. I v Americe si užívá své automobilové vášně. Po okolí jezdí starým pickupem Toyota Tundra, který koupil od nizozemské plavecké hvězdy Caspara Corbeaua.
„Týden před odletem do Paříže jsem ho málem naboural. Jel jsem na trénink na mílové čtyřicítce. Jsem na hlavní, ten druhý se ze stopky nepodíval. Tak jsem na to dupl, tak tak jsem se mu vyhnul. Ještě chvilku jsem se potom třepal, ale dobře to dopadlo. On ani nezastavil a jel dál,“ líčí Knedla. „Ani se nedivím. Když jsem si dělal řidičák, to byla fakt komedie. Dvacet dolarů, zajeďte si, zaparkujte si, jak chcete tady na tom čtyřistamístném parkovišti. A tady máte řidičák…“
Na závody NASCAR se zatím v Americe nechystá, ale se zájmem sleduje zprávy o návratu WRC rallye do Ameriky. Po příletu do Indiany si ale užije jinou atrakci. Před měsícem totiž oslavil jednadvacáté narozeniny, takže už může do baru na pivo.
„Možná na nějaké pořádné zajdu. Co jsem slyšel, když u nás byla mamka, tak prý máme dobrá domácí piva, která se vyrábí v okolí Indiany. Já jsem samozřejmě ještě pivo v Americe neměl,“ líčí Knedla.