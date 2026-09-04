Plavci pérovali novináře. Dusík: Naučili mě trik! Kde dělají hobbíci chybu?
Reprezentační plavci si vzali do parády novináře, kteří o nich běžně referují ze sucha mediální tribuny. Do pětadvacítky na pražském Strahově skočil i televizní komentátor Michal Dusík. „Přiřadili mě do prsařské skupiny, naučil jsem se hezký trik s rukama při obrátce,“ usmíval se. Co radí elitní borci amatérům?
Byla to o něco drsnější hodinka, než na novinářských místech v Olympijském plaveckém centru při nedávném evropském šampionátu v Paříži. Plavci Jan Čejka, Ondřej Gemov, Daryna Nabojčenko, Barbora Janíčková, Jakub Jan Krischke, Matěj Zábojník či Ondřej Slavík v čele s reprezentační trenérkou Petrou Škábovou nechali sportovní novináře, aby si zkusili aspoň malou část plaveckého tréninku. Kromě Michala Dusíka, šéfa sportovní redakce České televize a předsedy spolupořádajícího Klubu sportovních novinářů, do vody skočil i autor tohoto článku.
„Byla to velmi sympatická akce. Opravdu oceňuju, jak se do toho kluci pustili, jak byli dobří. I když jsme si na ně narafičili nějaké naše kousky, tak to zvládli velmi dobře,“ chválila rozesmátá Škábová.
Žurnalisti si vyzkoušeli, jak správně skočit šipku, cvičili obrátky, správný způsob kopu, plavání pod vodou, s takzvaným padákem i pocit rychlosti během kraulu při natažené gumě.
„Bylo to skvělé. Je strašně důležité navázat kontakt mezi novinářem a sportovcem trošku jinak, než jenom při rozhovoru. Myslím, že novinář by měl poznat sport blíž,“ líčil Dusík. „Dozvěděl jsem se spoustu strašně zajímavých věcí, řadu z nich budu moct využít při komentování. Spousta mi umožní třeba víc pochopit některé věci a výkony. Moc děkuju, pro všechny novináře, kteří tam byli, to byla zajímavá zkušenost. A doufám, že stejně zajímavá byla pro plavce.“
Na Strahově mají plavci svou pětadvacítku sportovního centra Victoria pro sebe, ale často trénují ve veřejných bazénech spolu s veřejností. Co by vyčetli hobbíkům, které ve vodě pravidelně potkávají?
„Nejčastější chyba při plavání je, že nevydechují do vody. Většinou vidím, že se sice nadechnou, zadrží dech, ale když vytáhnou hlavu z vody, snaží se rychle nadechnout. Při plavání je třeba vždycky vydechovat do vody a nadechovat se, když má člověk hlavu nad vodou,“ líčí Čejka, na ME v Paříži pátý na znakařské dvoustovce.
„Dýchání je alfa a omega. Je velká chyba, když někdo plave s hlavou nad vodou,“ přidal se Ondřej Gemov, který má svou rubriku ve Sport Magazínu. „Koupím si brejličky, koupím si čepičku a krásně budu vyfukovat s hlavou pod vodou!“
Další chybou amatérských plavců je přílišná křeč. „S vodou se perou, jsou moc zatnutí, nejsou uvolnění. To je stojí hodně energie,“ míní Krischke.
„Určitě se snažte nepanikařit. To je nejtypičtější chyba, že lidi skočí do bazénu, začnou rychle mávat rukama, rychle máchat nohama. Necítí se pod hladinou komfortně,“ vysvětluje Zábojník, národní rekordman na 100 i 200 metrů prsa. „Chce to zkusit si v tom najít komfort, zkusit vydržet nějaký čas pod vodou. Ono si to pak sedne a plavání začne být zábava.“