Plavci se těší na zážitky v Číně: zájem o grilovaného netopýra. Trénink s lahví na hlavě
- Čeští plavci se v Nankingu aklimatizují před světovým šampionátem v krátkém bazénu v Pekingu.
Ondřej Gemov před závody žertoval o grilovaném netopýru, zatímco Jan Čejka ladil techniku s lahví na čele.
Výprava se v neděli přesune rychlovlakem do hlavního města, kde chce navázat na osm finále z Paříže.
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Čeští plavci se v Číně připravují na světový šampionát v krátkém bazénu ve slavné Vodní kostce v Pekingu. Ještě před závody si ale chtějí užít něco za asijské exotiky. „Je hodně věcí, co bych chtěl sníst. Musím být zodpovědný, abych neskončil někde v nemocnici,“ žertuje Miroslav Knedla, letošní evropský šampion v dlouhém bazénu z Paříže.
Prsař Matěj Zábojník se kodrcal k odletu ze Zlína, kraulerka Barbora Janíčková z Olomouce, znakař Miroslav Knedla cestoval do Číny dokonce přes půl světa z Indiany.
Těší se na bullet train
„Ze Zlína jsem se vlakem Českých drah táhl docela dlouho,“ posteskl si Zábojník. „Do Číny se těším na vlak. Koukal jsem, že tisíc kilometrů zvládneme za tři hodiny, maximálně s třicetivteřinovým zpožděním.“
Čeští plavci jsou od začátku týdne v Nankingu, kde absolvují aklimatizační kemp před MS v krátkém bazénu v Pekingu. V neděli je čeká přesun do hlavního města slavným bullet trainem, který dosahuje rychlosti až 350 kilometrů v hodině.
„Na to se těším. Na internetu jsem se díval, jak je v bullet trainu sedět,“ usmíval se Knedla.
Česká výprava bude mít šanci navázat na fantastický evropský šampionát v dlouhém bazénu, kde v srpnu v Paříži v plné kontinentální konkurenci získali Barbora Choupenitch a Knedla zlaté medaile a tým celkem doručil osm finálových umístění.
Gemova láká netopýr
Ještě než se pustí do závodů, budou mít borci pár dní na aklimatizaci, v nichž si můžou vyzkoušet slavnou asijskou kuchyni.
„Zajímá grilovaný netopýr, z kterého vzešla pandemie. Rád bych věděl, co na tom lidi viděli, že to udělalo takovou ránu světu,“ zahlásil Ondřej Gemov, věčný šprýmař a autor sloupku ve Sport Magazínu.
„Cokoliv, co řeknu po Ondrovi, nemá smysl,“ smála se v reakci Janíčková. „Já tohle absolvovat nebudu. Mám strach, aby jídlo nebylo pálivé, mastné. Nožičky? Pařátky? Ondra to asi zkusí, já ne.“
Na šampionát v Číně se připravuje výjimečná česká generace. Kromě Choupenitch a Knedly k jejím oporám patří především Janíčková se znakařem Janem Čejkou. Všichni byli v létě v Paříží ve finále a stejné cíle mají i pro MS v Pekingu.
Knedla se do poslední chvíle připravoval na své univerzitě v Bloomingtonu, Choupenitch s Čejkou trénovali v arizonském Flagstaffu a na posledních pár dní se přesunuli do Hongkongu. Nejvíc práce měl Čejka. Juniorský mistr světa a pátý ze znakařské dvoustovky z Paříže originálním stylem vylepšoval detaily svého stylu.
„Každá změna v technice je dlouhodobý proces. Dělám hodně nepotřebných pohybů hlavou, jsem ve vodě nestabilní. Snažíme se co nejvíc stabilizovat polohu, abych nedělal věci okolo. Hodně jsem proto plaval s flaškou na čele, aby mi nespadla,“ vysvětloval Čejka. „Ze začátku jsem dal tři záběry, teď už padesátku zvládnu.“