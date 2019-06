Primátorky mají své jahody se smetanou, Pohlreich připravil šunku s křenem | iSport.cz

V tenisovém Wimbledonu ochutnáte jahody se smetanou, na automobilovém závodě 500 mil Indianapolis zase smažené kuře. A od víkendu budou mít své značkové jídlo i veslařské Primátorky (7. – 9. června). Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se uchýlil k té největší české tradici.

„Pražská šunka je tradiční výrobek, dokonce je to terminus technicus pro typ vařené vepřové šunky, což mi přijde skutečně skvělý, moc takových věcí nemáme,“ říká Pohlreich. „Recept spolu s křenovou šlehačkou, jakkoli se to dost zprofanovalo na všech možných svatbách, mi přijde dokonalý, chuťový profil mě obrovsky baví a je to skutečně tradiční až na půdu.“

Primátorky patří k nejtradičnějším sportovním akcím na světě, poprvé se konaly už v roce 1910. Historie skifařského Jarního skulérského závodu Rösslera-Ořovského dokonce sahá až do roku 1895.

„Máme radost, že se Primátorky řadí po boku Wimbledonu s jeho jahodami se smetanou,“ řekl David Douša z marketingové agentury RAUL.

I šéfkuchaře Pohlreicha těší, že se slavná česká sportovní akce přihlásila k české kulinářské tradici.

„Populární 500 mil v Indianapolis mají smažené kuře, na baseballu v Houstonu je obří sendvič s masem a sýrem, jinde je hotdog, na Australian Open fish and chips. Řada významných akcí něco má. Jen na brněnské Grand Prix je to bohužel langoš s kečupem a sýrem, ještě máme co dohánět,“ říká Pohlreich. „A jsem rád, že s tím doháněním začaly právě Primátorky. Ty si své signature dish zaslouží.“

Pohlreich se ale i během Primátorek bude držet svého řemesla, do lodi si netroufá.

„Zkusit bych si to nechtěl a nikdo mě na to nedostane, připadá mi to neskutečně vratké a tak nějak nebezpečné. Ty chlapy na tom dost obdivuji. Jsou to hory svalů a ještě to dokáží kočírovat na vodě,“ usmívá se slavný šéfkuchař.