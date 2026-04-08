Synek o dřině, zlomeném obratli i vyhoření. Proč je snazší být hvězdou Instagramu než makat?
Za rok udělal přes milion záběrů. Na lodi objel třikrát zeměkouli. Bývalý veslař Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa a majitel tří olympijských medailí, v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče otevřeně promluvil o závitu, přes který musel neustále chodit. „Musíš jít za hranu. Každý trénink,“ popisuje současný šéftrenér veslařské Dukly s hodností majora. Jednu ploténku nemá vůbec, od osmnácti let má zlomený pátý obratel. Prošel si vyhořením. Ale i tak na sport svého srdce nedá dopustit. Co říká tomu, že se mu věnuje i třináctiletý syn? Proč nemají mladí vyšší cíle a proč je jednodušší se vyfotit s talířem a být hvězdou Instagramu, než čtyři roky makat?
Málokterý sport je taková dřina. „Já vždycky říkám, že veslování je debilní sport, protože se musí skloubit síla i vytrvalost. Jede se přes sedm minut, což není málo, ale pořád naplno,“ hlásí 43letý dříč, který s veslováním začal ve třinácti letech.
Předtím hrával fotbal, dokonce s Markem Matějovským. „Jeho táta nás trénoval, ale mně to nešlo, byl jsem hrozný kopyto,“ vrací se do vzpomínek. Takže když ho bratranec vzal do loděnice, vzniklo osudové spojení.
I když to nebyla láska na první pohled, ve vratké lodi se neudržel. Ale v tu chvíli se projevila jeho buldočí povaha. Řekl si, že to zlomí. A zlomil, stal se z něj jeden z nejlepších veslařů v historii. „Přečkal jsem i to období, kdy si spolužáci klepali na čelo, že já jdu trénovat, oni mají volné odpoledne, jdou si někam na pivo a zahulit, a já jsem šel makat,“ usmívá se.
A co ho u toho udrželo? Proč se nezlomil, i když první závod vyhrál až v šestnácti letech? Hlavně skvělá parta. „Dodneška mám od vody nejlepší kamarády,“ vypichuje klíčovou věc, kterou přináší sport.
V podcastu vtipkuje o tom, že couvají, redaktorovi iSport.cz dal úkol, aby si vybavil další sport, při němž se couvá… I proto se mu stávalo, že lodí narážel do plavců, do lodí, omylem uvízl na břehu.
Popisuje, jak musel neustále chodit přes závit, jak v roce 2016 zjistil, že už dlouhé roky závodí s prasklým pátým obratlem a nemá plotýnku. I tak prožil úžasnou kariéru, za níž byl odměněný dokonce prestižní cenou Thomase Kellera za celoživotní přínos veslování a příkladný přístup ke sportu.
Veslování se věnuje i jeho třináctiletý syn, který bude habán po něm. A je rád, že si vybral tenhle náročný sport? Slavný táta ho do ničeho nenutil, s(S)ynek si to vybral sám. Ani nemá ambice ho trénovat, pouze mu poradí, když se na něco zeptá. Dcera se ke sportu nemá, což ho mrzí, ale rád si pochutná na sladkostech, které ráda peče.
Je jednodušší se vyfotit s talířem
Držitel tří olympijských medailí zajímavě mluví i o nastavení dnešní generace. Nechce paušalizovat, ale sám si všiml, že „je jednodušší vyfotit se s talířem a být za hvězdu Instagramu, než čtyři roky makat každý den naplno s nejistým koncem.“
Polemizuje také s tím, jak je dnešní mladá generace mentálně nastavená. Chtějí opravdu být nejlepší? A jak se vrcholový sport dá skloubit se školou?
Také o tom vypráví Synek, který se vyučil zlatníkem. Ve vzdělání ale pokračoval, nakonec vystudoval také vysokou školu.
V podcastu ho zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor iSport.cz. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.