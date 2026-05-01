Synek o veslování: Mladým se honí hlavou, že náš sport není tak placený a radši skončí
Za rok udělal přes milion záběrů. Na lodi objel třikrát zeměkouli. Bývalý veslař Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa a majitel tří olympijských medailí, v podcastu Branky, děti, rodiče otevřeně promluvil o závitu, přes který musel neustále chodit, nebo o vyhoření. Sport ho připravil o ploténku, od osmnácti má zlomený obratel. Co ho u sportu drželo? Proč nemají mladí vyšší cíle a proč je jednodušší se vyfotit s talířem a být hvězdou Instagramu?
Hrával fotbal s Markem Matějovským, ale moc mu to nešlo. „Byl jsem kopyto, takže když mě pak bratranec vzal do loděnice, už jsem v ní zůstal,“ vzpomíná 43letý šéf veslařské Dukly s hodností majora. Nebyla to láska na první pohled, ale díky buldočí povaze vytrval a ve svém sportu se stal legendou. Věnuje se mu i 13letý syn, jenž bude mít postavu obra po něm.
Proč je po světovém šampionovi taková díra? Je to i tím, že se mladým nechce makat? Synek hledá odpovědi v obsáhlé zpovědi, kterou vedli lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor Sport Magazínu, jenž se Synkem pořizoval první rozhovor už před 23 lety.
Janda: Nezažil jsem během novinařiny tolik sportovců, kteří by museli dřít jako vy. Je to tak?
Synek: „U spousty sportů, pokud chce člověk být dobrý, je to o odříkání a obětování. U nás to vždycky bolí, chodí se přes závit. Já s oblibou říkám, že je to takový debilní sport v tom, že je silově vytrvalostní.“
Strachová: Což jde proti sobě.
Synek: „No právě. Buď je člověk silnej a není vytrvalej, nebo naopak. Tady se to musí skloubit dohromady, závod trvá v průměru sedm minut, což není úplně málo, a jede se od začátku úplně naplno. Celé dva kilometry.“
Janda: Zeptám se tedy přímo, proč nemáme nového Ondřeje Synka nebo Mirku Knapkovou? Je to i tím, že se mladým nechce tolik pracovat jako dřív?
Synek: „Generace je jiná, ale možná je to i tím, že v dnešní době je opravdu těžké, aby se sešlo všechno dohromady. Když už se v patnácti objeví nějaký talent, musí ho podporovat rodiče, měl by mít štěstí na dobrého trenéra. Plus musí projít těžkým obdobím kolem puberty, kdy se to láme. Ale právě až v sedmnácti, osmnácti přichází opravdová dřina, která se ne každému chce podstupovat. No a k tomu vidím, že v dnešní době tomu opravdu nechtějí obětovat úplně všechno. Je to i o disciplíně, kterou moc nemají. Já říkám, že je jednodušší se vyfotit s talířem jídla a být hvězdou Instagramu, než čtyři roky naplno makat s nejistým výsledkem, jestli se na olympiádu vůbec dostanu, nebo ne.“
Strachová: Navíc jim asi chybí trpělivost, že? Chtějí všechno hned a dlouhá cesta je odrazuje.
Synek: „Ano. Do toho se promítá i tlak od rodičů na studium, což je nepřející faktor vrcholového sportu. Protože veslování je tak náročný sport, že je třeba trénovat čtyři až pět hodin čistého času denně, takže když k tomu připočtete pauzy a prostoje, je to osm hodin. Což se studiem na vysoké škole moc nejde. A do toho slyší od rodiny: Musíš vystudovat, protože tímhle sportem se nebudeš živit. Takže to mladí mají trošku složitější. A ještě jedna věc.“
Janda: Která?
Synek: „Chce to opravdu trpělivost. Protože v našem sportu je jenom pidi promile šance, že někdo okolo devatenácti nebo dvaceti vyhraje mistrovství světa. Většinou to přichází okolo osmadvaceti, fakt to chce vydržet.“
Janda: Vy jste první světové zlato získal právě okolo tohoto věku.
Synek: „Právě v osmadvaceti. Ale teď se stává, že někdo v pětadvaceti letech dokončí školu a je v období, kdy do toho musí šlápnout, aby mu svět neodskočil. Málokdo vydrží, protože přichází tlak od rodičů. Teď jim říkají: Běž radši pracovat, veslováním se uživit nemůžeš… Právě v době, kdy musí přijít fakt pořádný trénink, s tím někteří končí. Doba tomu nenahrává. Mám dojem, že v mé generaci nebyl tlak na školu tak velký. Já se vyučil, potom jsem si dodělal maturitu, zároveň jsem však věděl, že chci veslovat, dokud to půjde. Ale pak jsem si i dodělal vysokou školu, to je pravda, takže jsem to nějak zvládnul.“
Janda: Vidíte, takže to jde.
Synek: „Postupně jsem si k tomu došel. Ale řekl bych, že dneska je ten tlak trochu jiný.“
Strachová: Pro vás bylo veslování vždycky priorita? A co vás u toho vlastně drželo, když to byla taková makačka?
Synek: „Vyvinulo se to postupně. Zezačátku jsem si nedovedl představit, že bych se tím mohl živit nebo třeba jet na olympiádu. Ale postupně jsem se lepšil, byl jsem vyslaný na mistrovství světa, potom jsem byl už na bedně ve Svěťáku, a jak se říká, s jídlem roste chuť. Ale počkejte, jak o tom přemýšlím, ještě bych chtěl něco říct.“
Strachová: A co?
Synek: „Jak jsme se bavili, jak je to těžký sport, tak nechci, aby to vyznělo, že tady mluvím o veslování jako o největší dřině na světě a že ostatní sporty jsou pohodička. To vůbec ne, každý sport je svým způsobem náročný. Některý víc fyzicky, jiný psychicky nebo technicky.“
Janda: A u toho vašeho se ještě couvá! Tuhle narážku slyšíte často, co?
Synek: „Ale nejsme jediní! Zkuste schválně přemýšlet, při kterém dalším se couvá. Není to tak těžký. Já si zatím budu povídat se Šárkou. (smích) Ale úplně jsem zapomněl, o čem jsem měl mluvit.“
Strachová: O tom, co vás u toho drželo. Nebo se zeptám ještě jinak. Od začátku vás to bavilo?
Synek: „Upřímně: když jsem ve třinácti začal chodit na loděnici, tak mě to absolutně nebavilo.“
Jako fotbalista jsem byl hrozný kopyto
Strachová: Začal jste až ve třinácti? A co jste dělal do té doby?
Synek: „Hrál jsem fotbal, dokonce s Markem Matějovským. Jeho táta nás trénoval, což bylo fajn. Ale mně to vůbec nešlo, byl jsem hrozný kopyto, spíš jsem seděl na lavičce, Marek byl lepší. Takže jsem skončil a bratranec mě ve třinácti přivedl na loděnici.“
Janda: Prý jste byl tehdy trošku oplácaný, je to pravda?
Synek: „Malinko jo, ale nebylo to nic hroznýho. Sednul jsem si do lodi, která je třicet centimetrů široká, strašně vratká. Vůbec mi to nešlo, nebyl jsem schopný jet. Hrozně mě to štvalo. Viděl jsem ostatní, kteří už byli zkušenější, jak jim to jde. Tak jsem si řekl: To není možný! To se taky musím naučit. Už v tu dobu se ukázala moje povaha, že dokud se to nenaučím, neodejdu. Chodil jsem tam dál, ale nebavilo mě to. Člověk musí ve třinácti tahat vesla, což mu přijde nezáživný, navíc to bolí… Trenéři nás vždycky museli vykopat, abychom vůbec vyjeli na vodu.“