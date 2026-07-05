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Zemřela velká postava českého veslování. Kormidelník Pták (†80) byl na šesti olympiádách

Kormidelník pražské Dukly Jiří Pták
Kormidelník pražské Dukly Jiří PtákZdroj: Profimedia.cz
Jiří Pták s vnukem Adamem v roce 2008 po pražských Primátorkách
Kormidelník Jiří Pták řídí československou osmiveslici v roce 1968
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ČTK, iSport.cz
Veslování
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V 80 letech zemřela velká postava českého veslování, kormidelník Jiří Pták, který startoval na šesti olympijských hrách. O jeho úmrtí informoval veslařský svaz na svém facebookovém profilu.

Děčínský rodák debutoval pod pěti kruhy v roce 1968 v Mexiku, kde pomohl osmě k pátému místu. Nejlepšího olympijského výsledku dosáhl v roce 1980 v Moskvě, kde skončil s osmiveslicí čtvrtý. Na hrách startoval ještě ve 42 letech v Soulu 1988 jako člen dvojky s kormidelníkem. O případný sedmý olympijský start ho připravil bojkot her v Los Angeles v roce 1984. Na šesti olympiádách z českých veslařů závodil už jen skifař Václav Chalupa.

Pták reprezentoval také na patnácti světových šampionátech, na kterých pomohl československým lodím ke třem stříbrným a jedné bronzové medaili. Devětkrát slavil vítězství na Primátorkách, na kterých si připsal 27 startů.

Po konci aktivní kariéry působil v pražské Dukle jako šéftrenér a tajemník.

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