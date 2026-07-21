Zemřel dvojnásobný olympijský vítěz Olaf Tufte (†50), na OH v Pekingu porazil Synka
Sportovní svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku padesáti let zemřel norský skifař Olaf Tufte. Dvojnásobný olympijský vítěz byl v Pekingu jediným přemožitelem Ondřeje Synka. Podle zahraničních medií byl nalezen v bezvědomí na své farmě a letecky transportován do nemocnice. Následující den byl prohlášen za mrtvého.
Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olaf Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a jediný přemožitel Ondřeje Synka z her v Pekingu 2008. Médiím to oznámila rodina slavného veslaře, který v kariéře sváděl souboje i s další českou hvězdou sportu Václavem Chalupou.
Tufte dnes zemřel v nemocnici v Oslu, kam jej v pondělí přepravila vrtulníkem záchranná služba poté, co byl nalezen v bezvědomí na rodinné farmě. Podle prohlášení rodiny Tufte zkolaboval beze svědků. Slavný sportovec, od roku 2021 držitel Ceny Thomase Kellera za přínos světovému veslování, za sebou zanechal ženu Ainu a dvě děti.
Tufte patřil k nejúspěšnějším veslařům v historii, startoval na sedmi olympijských hrách. Finále skifu ovládl v Aténách 2004, kde obsadil páté místo Chalupa, a o čtyři roky později v Číně, kde zvítězil o necelou sekundu před Synkem. Medailovou sbírku pod pěti kruhy zkompletoval ziskem stříbra na dvojskifu v Sydney 2000 a bronzu ve stejné disciplíně na hrách v Riu de Janeiro 2016. Na OH naposledy startoval ve 45 letech v Tokiu 2021 jako člen posádky párové čtyřky.
Ze skifu má Tufte také kompletní sadu a celkem pět medailí i z mistrovství světa. V roce 2001 v Lucernu byl Chalupa při jeho triumfu třetí, titul norský veslař obhájil o dva roky později v Miláně. Se Synkem se zase sešel na stupních vítězů při zisku stříbra v Gifu 2005, kde oba porazila další ikona skifu Mahé Drysdale z Nového Zélandu, a o dva roky později v Mnichově. Tam si za Drysdalem Synek s Tuftem pořadí vyměnili.