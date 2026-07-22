Úmrtí veslařského velikána Tufteho (†50). Chalupa: Je to taková rána! Synek už si pobrečel
Sportovní svět je v šoku nad odchodem norského veslařského šampiona Olafa Tufteho, který nečekaně zemřel ve věku 50 let. Václavu Chalupovi kdysi na dráze zkomplikoval konec kariéry, Ondřeji Synkovi vzal olympijské vítězství. Nevzpomínají na něj ale jako na rivala, nýbrž jako na kamaráda. „Je to taková rána, které člověk nechce věřit,“ řekl Chalupa.
Pár velkých chlapů tehdy sedělo v jednom ze slovinských barů. Václavu Chalupovi táhlo na šestatřicet a svým parťákům od vody oznámil, že bude veslovat dál. „Olaf mi řekl, že jsem magor,“ usmívá se Chalupa. „Vzpomněl jsem si na to, když jsem o něm slyšel tuhle blbou zprávu. On to pak dotáhl do pětačtyřiceti.“
Ještě v létě před pěti lety Tufte závodil jako člen norské párové čtyřky na olympiádě v Tokiu. I proto byla úterní zpráva o jeho odchodu necelé tři měsíce po jeho padesátých narozeninách takovým šokem.
„Byl to obrovský veslař, můžu říct i kamarád. Jsou lidi, kteří si padnou hned do oka. Zrovna Olaf patřil mezi ně. Když jsme se poprvé potkali, věděli jsme, že si budeme rozumět, protože jsme normální lidi,“ říká Chalupa. „Dost jsme toho prožili, nejen na závodní dráze, ale i mimo jsme se občas stýkali. Několikrát byl v Jindřichově Hradci na Chalupa Cupu, byl to fajn chlap.“
Pro veslování je Tufte ultimátní legendou. Startoval na neuvěřitelných sedmi olympijských hrách. Čtyřikrát se vracel s medailí a dvakrát se zlatou na skifu. V roce 2004 v Aténách se s ním Chalupa potkal ve finále. O čtyři roky později v Pekingu se měli o první místo prát Synek s Novozélanďanem Mahé Drysdalem, ale Tufte fantastickým finišem všechno změnil.
Na dvojskifu má olympijské stříbro ze Sydney a unikátně i bronz, který získal po šestnácti letech v Riu. S parťákem Kjetilem Borchem si tenkrát vzali navzdory přísným olympijským pravidlům na ramena své děti. Když se o rok později stará veslařská parta chystala do Račic, kde během světového šampionátu proběhl exhibiční závod legend, Synek prohlásil: „Nejlíp je na tom Olaf. Pořád se hýbe, trénuje.“
Tufte tenkrát nakonec nedorazil, ale od vody nezmizel. Přestože na svém rodinném pozemku pořádal teambuildingy a zvýšil si popularitu i v norských televizních soutěžích. „Je to velký pozemek s usedlostí, kde se řezalo a sekalo dřevo, dají se tam pořádat svatby. Vyprávěl, že tam má i malou motokrosovou dráhu,“ líčí Chalupa.
Synek svého norského kamaráda viděl koncem června na Světovém poháru v Lucernu. Ještě v neděli s ním byl v kontaktu. „Jel jsem z dovolené v Belgii a posílal jsem mu fotky s dětmi. Byl to můj nejlepší mezinárodní kamarád. Byli jsme spolu na soustředěních, já byl u něj doma, on u mě,“ řekl Synek pro ČTK. „Už jsem si pobrečel. Neměl jsem u sebe telefon, a když jsem si ho vzal, tak jsem měl ho plný zpráv. A stále to rozdýchávám.“
Tufte patřil v Norsku mezi největší sportovní osobnosti. Před třemi týdny se zapojil do celonárodního nadšení z výkonů fotbalového národního mužstva a na hokejovém stadionu Jordal Amfi v Oslu vedl před šesti tisíci diváky populární veslařskou oslavu.
„Byl to obrovský dříč. Vydržel obrovské tréninkové dávky. Když jsme závodili na Světovém poháru, jeli jsme rozjížďku a on jel po ní odpoledne ještě jednu, dvě dráhy naplno,“ vzpomíná Chalupa. „Byl drsný Seveřan s dobrým srdcem.“