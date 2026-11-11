Předplatné

České veslování smutní. Zemřel dvojnásobný olympijský medailista Svojanovský (†80)

OH v Mnichově 1972: Bratři Oldřich (vlevo) a Pavel Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem (uprostřed) se získanými stříbrnými medailemi v závodě dvojka s kormidelníkem.
OH v Mnichově 1972: Bratři Oldřich (vlevo) a Pavel Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem (uprostřed) se získanými stříbrnými medailemi v závodě dvojka s kormidelníkem.Zdroj: profimedia.cz
V 80 letech zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský (na snímku z 27. dubna 2017)
Pavel Svojanovský (uprostřed) a jeho bratr Oldřich (vlevo)
Oldřich Svojanovský s Věrou Čáslavskou
Oldřich Svojanovský, Věra Čáslavská a Roman Šebrle na charitativní akci
Věra Čáslavská naposledy na veřejnosti. Křtu knihy Dany Zátopkové se zúčastnil i Oldřich Svojanovský.
6
Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Veslování
Začít diskusi (0)

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na svém webu. Svojanovský o dva a půl roku přežil svého staršího bratra Pavla, se kterým získal na dvojce s kormidelníkem stříbro a bronz na olympijských hrách či titul mistra Evropy.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

„Odchod Oldy Svojanovského mě velmi mrzí. Jako veslař jsem vždycky vnímal, jak mimořádnou osobností byl. Olympijské medaile, které společně s Pavlem vybojovali, jsou součástí historie českého sportu,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, bývalý reprezentant ve veslování.

„Olda ale nebyl jen skvělým sportovcem. Byl hlavně člověkem s velkým srdcem, který celý život držel při sobě olympijskou rodinu. Vážil jsem si jeho energie, nadhledu i toho, jak mu záleželo na druhých. Bude nám moc chybět,“ dodal Kejval.

Medailové Hry v Mnichově 1972

Prvního velkého medailového úspěchu bratři Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem dosáhli v roce 1969 na evropském šampionátu v Klagenfurtu, kde vyhráli před olympijskými vítězi z Mexika Italy Primem Baranem a Angelem Rossettem.

O dva roky později skončili na kontinentálním mistrovství druzí za východoněmeckou dvojicí Wolfgang Gunkel, Jörg Lucke, která je odsunula na druhé místo i v olympijském závodě na hrách v Mnichově 1972.

Čtyři roky nato byli Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympiádě v Montrealu třetí. Bronz získali rovněž na mistrovství světa v Lucernu v roce 1974.

Benc: Ztratili jsme velkého kamaráda

Oldřich Svojanovský byl od roku 2004 dvacet let předsedou Českého klubu olympioniků. V posledních letech působil jako jeho místopředseda.

„Ztratili jsme velkého kamaráda a člověka, který měl srdce na správném místě,“ řekl nynější předseda klubu Pavel Benc. „Oldřich Svojanovský pro Český klub olympioniků udělal obrovský kus práce. Věnoval mu mnoho let a vždycky mu záleželo na tom, aby olympionici zůstávali jednou rodinou, aby se setkávali, pomáhali si a nikdo z nich nezůstal stranou. Navazovat na jeho práci je pro nás velký závazek,“ uvedl Benc.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů