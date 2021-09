Satková slaví na MS bronz. O medaile ve finále jedou i Rohan a Chaloupka

Výbornou formu v Bratislavě potvrdila Elena Apelová. Německá závodnice navzdory dvousekundové penalizaci vybojovala titul a ještě tak vylepšila svůj výkon ze soboty, kdy získala na kajaku stříbro. Druhá dnes skončila stejně jako na olympijských hrách v Tokiu Britka Mallory Franklinová.

Tři Češi ve finále

Loňská mistryně Evropy Gabriela Satková jako jedná česká kanoistka postoupila do finále mistrovství světa ve vodním slalomu. V semifinále na šampionátu v Bratislavě naopak neuspěly čerstvá vítězka Světového poháru Tereza Fišerová ani všestranná Martina Satková, která na MS kombinuje slalom a sjezd. Z českých olympioniků se dostal jako jediný do finále světového šampionátu Lukáš Rohan. Stříbrný olympijský medailista proklouzl z 10. příčky. Doprovodil ho bronzový medailista z ME 2020 Václav Chaloupka.

Gabriela Satková byla jednou ze tří závodnic, které v semifinále nedostaly žádnou penalizaci. Zařadila se na čtvrtou pozici se ztrátou 1,70 sekundy na nejrychlejší Alzu Minazovovou z Ruska.

Olympionička Fišerová nepřidá další medaile k cenným kovům z MS 2017 a 2018. V semifinálové jízdě nasbírala čtyři trestné sekundy a udělala řadu dalších chyb, což ji srazilo se ztrátou 6,19 sekundy na třináctou příčku. Za postupem zaostala o 55 setin. „Opravdu mě mrzí, že to dneska na to finále nevyšlo, protože nakonec chybělo jen maličko a těch chyb tam bylo strašně moc. Už na to prostě nebyla síla,“ řekla novinářům.

Podepsala se na ní únava ze sezony, ve které získala stříbro na ME a skončila šestá na OH. Sezonu hodnotí velmi pozitivně, s výjimkou dneška byla vždy ve finále a většinou i na stupních vítězů. „Letošní sezona byla fakt skvělá, kdyby mi to někdo řekl předtím, tak to beru všema deseti. Pro mě ten celkový Světový pohár je skoro o něco vzácnější než mistrovství, i když se to tak nezdá. Skládá se ze čtyř závodů, což odpovídá výkonnosti víc než ta jedna jízda,“ vykládala.

Martina Satková byla se dvěma trestnými sekundami o setinu před ní. Další nezdar v Čunovu zažila olympijská šampionka Jessica Foxová, jež podobně jako v semifinále kajakářek dostala 50 trestných sekund a vypadla. Tentokrát jí byla osudnou branka číslo osm.

Semifinálová jízda se příliš nevydařila Rohanovi, který nasbíral šest trestných sekund. I to mu nakonec těsně stačilo na postup do finálové desítky, i když na nejrychlejšího Benjamina Savšeka ze Slovinska ztratil 4,69 sekundy.

Výborně jel většinu trati Chaloupka, který pak ale nabral čtyři trestné sekundy na brankách 20 a 23. Druhý nejlepší čistý čas ho však vynesl na šestou příčku. Na padesátisekundovou penalizaci na dvacáté brance doplatil třetí český kanoista Vojtěch Heger, který skončil v semifinále pětadvacátý.

Finále kanoistek začalo v 11:33, kanoisté pojedou od 12:10.