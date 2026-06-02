Medaile na chirurgii. Amatéři zastínili profíky, české posádky vezou pět bronzů
Trénují po škole, po příchodu z operačního sálu nebo z kanceláře. Přesto čeští raftaři dokazují, že vrcholový sport není jen pro profesionály. Z mistrovství Evropy v bosenské Banja Luce přivezli pět bronzových medailí.
Za medailovými úspěchy výpravy se neskrývají profesionální sportovci s celodenním tréninkovým režimem, ale lidé, kteří každý den chodí do práce a na vodu vyrážejí až po pracovní době.
Ženská posádka ve složení Anna Kašparová, Karolína Kocmanová, Lucie Kolátorová a Lenka Bauerová vybojovala bronz ve všech třech disciplínách mistrovství Evropy – sprintu, raft crossu i slalomu. Kromě raftu je však spojuje ještě jedna věc. Všechny členky posádky se vedle sportu věnují svým profesím.
Kašparová učí na základní škole, Kocmanová pracuje jako chirurgyně, Lucie Kolátorová působí jako vědkyně a Lenka Bauerová pracuje jako PR referentka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tréninky proto často absolvují po práci, o víkendech nebo během dovolené.
Podobný příběh píše také bronzová smíšená posádka MIX 2, která získala dvě medaile v disciplínách raft cross a slalom. Vedle Kocmanové a Kolátorové ji tvoří projektant Jindřich Blanář a Antonín Martinka, který vede servisní a montážní tým ve firmě zabývající se klimatizační technikou.
„Na rozdíl od mnoha jiných sportů není rafting v České republice profesionálním sportem. Naši reprezentanti si na své živobytí vydělávají ve svých profesích a vrcholový sport zvládají ve volném čase. O to cennější jejich výsledky jsou,“ uvádí Svaz vodáků České republiky.
Česko patří mezi tradiční světové i evropské raftingové velmoci a navzdory omezeným podmínkám se její posádky pravidelně umisťují mezi nejlepšími týmy světa.
Pět bronzových medailí z letošního mistrovství Evropy je dalším důkazem, že odhodlání, týmová souhra a dlouhodobá práce mohou konkurovat i reprezentacím s výrazně profesionálnějším zázemím.