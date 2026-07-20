Snový úvod v Oklahomě! Beková šokovala medailí, Krejčí bere v kayakcrossu stříbro
Český vodní slalom prožil v Oklahomě parádní vstup do světového šampionátu. Hned první den se z nečekaného zisku stříbrných medailí v časovce kajakkrosu raduje Jakub Krejčí, vedle kterého předvedla životní jízdu také Kateřina Beková. Skvělý celkový výsledek podtrhl čtvrtým místem Matyáš Novák.
První den světového šampionátu ve vodním slalomu v Oklahomě přinesl víc než jednu radost. Hned na úvod se představila časovka kajakkrosu, ve které si Jakub Krejčí vybojoval na vodě perfektní stříbro. Nad jeho síly byl pouze úřadující šampion Joe Clarke.
Přesto mladý český závodník neskrýval v cíli radost: „Jestli to takhle půjde dál a budu se zlepšovat, tak si nebudu mít na co stěžovat,“ pousmál se Krejčí. I když ho finále čeká až v sobotu, ve čtvrtek se popere s vodou v kategorii kajak.
Do elitní desítky mužské časovky se probojovali všichni čeští reprezentanti. Vít Prindiš se po úvodním umístění na druhé příčce postupně propadal, v závěru si však zapsal osmý nejrychlejší čas. Matyáše Nováka dělily od bronzové medaile pouhé setiny sekundy. Na nepopulární čtvrtou příčku ho odsunul až Clarke, který startoval jako úplně poslední a potvrdil roli favorita.
„Tak trochu jsem to čekal, Clarke je čtyřnásobný mistr světa. Jsem sice rád, že to vystačilo na čtvrté místo, ale mrzí mě to,“ pragmaticky zhodnotil Novák.
Mezi ženami zazářila Kateřina Beková. Při svém debutu na seniorském mistrovství si dojela pro stříbro, přičemž na vítěznou Jessicu Foxovou ztratila pouhé tři setiny sekundy.
„Je to úžasné. V životě jsem na seniorském mistrovství nestartovala a začít to medailí je úplně nemožné,“ popsala dojatá slalomářka. Kromě ní se však do sobotního závodu kvalifikovala jenom Olga Samková z 22. místa. Tereza Kneblová se bohužel po nevyvedené třetí brance hluboko propadla až na 54. příčku.
Nabitý program teprve začal. V úterý čeká závodníky týmový závod kajaků, ve kterém se představí česká reprezentace jak v mužské, tak i v ženské sestavě.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
Kayakcross - časovka:
Muži: 1. Clarke (Brit.) 46,54, 2. Krejčí (ČR) -0,16, 3. Llorente (Šp.) -0,44, 4. Novák -0,58, ...8. Přindiš (oba ČR) -1,29.
Ženy: 1. J. Foxová (Austr.) 51,05, 2. Beková (ČR) -0,03, 3. Leaverová (Brit.) -0,12, ...22. Samková -4,61, 54. Kneblová (obě ČR) chyba 3. branka.