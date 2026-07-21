Krejčího jízda snů pokračuje. Vyhrál kvalifikaci, z Čechů chybovala jen Galušková
Česká mužská výprava ukázala v Oklahomě obrovskou sílu. Jakub Krejčí po zisku stříbra ovládl kvalifikaci kajakářů a parádní český výsledek podtrhli postupem i Vít Prindiš s Jiřím Prskavcem. Z ženského tria proklouzly do dalších bojů Kateřina Beková s Amálií Hilgertovou, smolný den prožila pouze vyřazená Bára Galušková.
Úterní program v Oklahoma City odstartovaly kvalifikační jízdy žen. Po pondělním úspěchu na časovce kayakcrossu se v kvalifikaci o něco méně dařilo Kateřině Bekové, která skončila na osmém místě se ztrátou tří a půl sekundy na dvě vedoucí závodnice. Na desetinu přesně se na sdíleném prvním místě umístily Klaudia Zwolinska a Ricarda Funková. Do čtvrtečního závodu si Beková věří: „Snažím se na to koukat tak, že mám na finále. Půjdu do toho s čistou hlavou,“ zhodnotila.
Amálie Hilgertová, která se do reprezentace vrátila po dvou letech, také postupuje do čtvrtečního semifinále, i když její postup nebyl zdaleka tak suverénní jako v případě Bekové. Osmadvacetiletá slalomářka se vešla na chvost postupové třicítky a jde dál z 26. místa.
Černý Petr tak zbyl pouze na Báru Galuškovou. Česká reprezentantka měla rozjetou velmi nadějnou jízdu, ale postupové plány se jí rozplynuly pár branek před cílem, kde hned třikrát chybovala. Se započítanou penalizací se propadla na nepostupovou 44. pozici. Zklamání by přišlo i tak. Nebýt trestných vteřin, zůstala by smolně těsně pod čarou na 31. příčce.
To mezi muži panovala stoprocentní spokojenost. Jakub Krejčí potvrdil parádní formu, navázal na pondělní stříbro z časovky kayakcrossu a tentokrát klasickou kvalifikaci zcela ovládl. V úterý na něho neměl ani úřadující šampion Joe Clarke, který skončil až na 16. příčce. „Byl jsem hodně nervózní, abych neudělal chybu. Člověk ví, že nemusí jít na maximum, a v klidu si pojistit semifinále,“ řekl Krejčí po závodě.
Kvalifikačním sítem prošli všichni naši reprezentanti bez zaváhání, díky čemuž se ve čtvrtek do hlavního závodu opře kompletní české trio. Prindiš měl v kvalifikaci dokonce suverénně nejrychlejší čas 78.93. Dotek ve dvacáté brance a následný přípočet ho srazily na páté místo. „Udělal jsem chybičky, které bych asi radši z jízdy vymazal. Nevím o tom, že bych se otřel o branku, ale je to možné,“ popsal po závodě. Závodníky doplní i dvounásobný mistr světa Jiří Prskavec, který nakonec obsadil 11. příčku.
Světový šampionát pokračuje hned ve středu, kdy do peřejí vyrazí kanoisté. Na programu mají nejen kvalifikaci jednotlivců, ale i závod týmů.
Kvalifikace MS kajak
Muži: 1. Krejčí 80,02, 2. Hegge (Něm.) -0,14 , Ferrazzi (It.) -0,25 ,...5. Prindiš-0,91, 11. Prskavec -2,12.
Ženy:1. Funková (Něm.), Zwolinska (Pol.) 89,38, 3. Stanovská (SR) -0,72,... 8. Beková -3,53, 26. Hilgertová -6,24, 44. Galušková -13,66.