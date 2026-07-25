Slalomář Přindiš se stal v Oklahomě mistrem světa v kayakcrossu
Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kayakcrossu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Marxe. Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval sedmatřicetiletý český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Česko sedmou medaili, třetí zlato.
Všech pět českých reprezentantů, kteří se kvalifikovali do vyřazovacích jízd, se dostalo minimálně do čtvrtfinále. Olga Samková po druhém místě v malém finále obsadila celkově šesté místo. Jakub Krejčí, Matyáš Novák i Kateřina Beková vypadli ve čtvrtfinále.