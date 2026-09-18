Vodní slalomář Sodomka: V lodi jsem pašoval peníze přes železnou oponu
- Legenda vodního slalomu Petr Sodomka vybojovala na mistrovství světa celkem osm zlatých medailí ve sjezdu i slalomu.
- Během tréninku ve Francii zachránil život kolegovi Karlu Třešňákovi, který zůstal pod vodou uvězněný téměř tři minuty.
- Po skončení úspěšné kariéry a návratu do civilu založil firmu na výrobu lodí, které dodával do celého světa.
V roce 1968 jsme odjeli trénovat do Francie. Jako první jsem traverzem přejel na druhou stranu řeky a pod velkým balvanem čekal na kamaráda Karla Třešňáka. Ten však nikde. Po chvíli jsem si všiml lidí, kteří se začali srocovat u břehu. Karel vyrazil hned po mně, ale v dravém proudu se převrátil a nedokázal se eskymáckým obratem vrátit nad hladinu. Vyskočil jsem z vody a po kluzkých kamenech běžel k němu. Vytáhl jsem ho z vody a začal ho fackovat, aby se probral. Po chvíli otevřel oči a začal na mě mluvit německy. Chytil jsem ho za plovací vestu a povídám mu: „Ty vole, tohle už mi podruhé nedělej.“ Pod vodou byl skoro tři minuty.
Táta na nás zůstal sám
Narodil jsem se 19. května 1947 v Pardubicích jako pátý ze sedmi dětí. Tatínek Josef pracoval jako jezerní bagrista, zatímco maminka Emílie zůstávala v domácnosti a starala se o rodinu. Když mi bylo sedm let, přišla obrovská rána. Maminka onemocněla rakovinou a zemřela. Přestože jsem byl ještě malý, několik vzpomínek na ni mi zůstalo. Jedna z nich se váže k mému prvnímu školnímu dni, kdy mě vedla, nebo spíš táhla, do první třídy. Doslova táhla, protože mně se tam vůbec nechtělo.
Táta na nás zůstal sám, a tak jsme si museli navzájem pomáhat a odmalička být do určité míry samostatní. Když jsem dokončil základní školu, mým snem bylo stát se uměleckým kovářem. Ani vlastně nevím proč, ale k černému řemeslu mě to jednoduše táhlo. Nakonec to nevyšlo, a tak jsem se vyučil slévačem. Poté jsem nastoupil do podniku Závody potravinářských a chladírenských zařízení Pardubice.
V té době jsem se však už naplno věnoval sportu, který mě naprosto uchvátil. Když mi bylo asi dvanáct let, přišel jsem do pardubické loděnice a pozoroval starší sportovce při tréninku sjezdu a slalomu. Rozhodl jsem se, že si to také vyzkouším – a bylo to strašné. Sotva jsem se na kánoi udržel, neustále jsem padal a převracel se. To mě ale neodradilo a zkoušel jsem to znovu a znovu. A jak už to někdy bývá, postupně jsem si ten sport úplně zamiloval.
|Petr Sodomka
|Kariéra
|Úspěchy
|Vodní slalomář
|Od roku 1966: československá reprezentace
|MS Slalom: 5x zlato (2x indiv., 3x hlídky)
MS Sjezd: 3x zlato (2x indiv., 1x hlídky)
Řeznická zástěra v lodi
Začal jsem pravidelně trénovat v místním oddíle a mým druhým domovem se staly Chrudimka a Orlice, kde jsem získával první zkušenosti od starších kamarádů. Velkou výhodou bylo, že nám pouštěli vodu z nedaleké přehrady, takže jsme měli pro trénink sjezdu velmi dobré podmínky. Spoustu zkušeností jsem získával také na závodech, na které jsme jezdili prakticky každý víkend.
Když se ohlédnu za tehdejším vybavením, působí to až úsměvně. Především jsme si museli sami postavit loď. Zpočátku jsem ji vyráběl pod dohledem zkušenějších, později už úplně sám. S oblečením to bylo podobné. Každý používal, co měl a co se zrovna podařilo sehnat. Důležitá byla také špricdeka, která bránila tomu, aby do lodi tekla voda. Ani ta se ale běžně sehnat nedala, a tak jsme si poradili po svém. Koupili jsme řeznickou zástěru a nechali si ji přešít tak, aby se dala použít na loď.
Trénování a závodění mě bavilo natolik, že jsem se neustále zlepšoval. Zlom přišel v roce 1966, kdy jsem dostal pozvánku do československé reprezentace. Splnil se mi tím sen reprezentovat svou zemi. Musím ale přiznat, že jsem v té době závody vyhrával, takže jsem tak trochu tušil, že by podobná nabídka mohla přijít.
O rok později jsem nastoupil na vojnu. Čekala mě služba v Dukle Bechyně, která se zaměřovala na přípravu vodních slalomářů. O klasickou vojenskou službu však příliš nešlo.