Dvojí stříbro na úvod. Mužské hlídky na ME slaví, ženy odcházejí s prázdnou
Evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivree odstartoval ve velkém stylu, českým barvám ale přinesl jízdu jako na horské dráze. Zatímco mužské hlídky vybojovaly hned dvakrát cenné stříbro a nad jejich síly byla pouze suverénní Francie, ženské naděje nekompromisně utopila padesátivteřinová penalizace. Jak vypadal úvodní den, který přinesl medailovou radost, hořké zklamání i stoprocentní český úspěch v kvalifikacích?
Italská Ivrea se stala centrem evropského vodního slalomu. První den mistrovství Evropy ve vodním slalomu odstartoval ve velkém a divákům nabídl neskutečnou podívanou. Dopoledne se závodníci probojovávali kvalifikací, odpoledne se na kanál vydaly hlídky. A právě ty zajistily první úspěch na evropském šampionátu. Kajakáři Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a Matyáš Novák na divoké vodě vybojovali stříbro. Jediný, kdo je trumfnul, byla Francie.
Podobný scénář se opakoval i v hlídkách singlů. Tam trojici ve složení Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan a Václav Chaloupka opět dostala jenom francouzská výprava. „Máme za sebou třetí společnou jízdu v hlídkách. První dvě se nám nepovedly, ale teď to konečně klaplo. Těch šest desetin na Francouze by se tam našlo, ale i tak můžeme být spokojení,“ řekl s úsměvem stříbrný Chaloupka.
Zatímco muži slavili, kajakářky odcházely zklamané. Do závodu jely jako jedny z favoritek, avšak ani to nestačilo. V první polovině si držely čistý štít, osudnou se jim stala šestnáctá branka, kterou bohužel neprojely. S trestem 50 bodů skončily beznadějně na posledním, desátém místě. Zlato braly sousedky ze Slovenska.
Stejný osud postihl i hlídku kanoistek, kterým naděje na medaile odpluly již v deváté brance. Po špatném projezdu dostala i tato trojice 50 trestných sekund a padla na poslední příčku. Nejcennější kov si z kategorie odnesla domácí výprava.
Kvalifikace v kapse
Kromě medailových závodů hlídek se dopoledne v Itálii jezdily i kvalifikace jednotlivců v kajaku i kanoi. Do semifinále se probojovaly všechny české lodě. V kajaku bude mít národní reprezentace dokonce až čtyři zástupce. Tradiční trojici Prskavec, Krejčí a Novák doplní v semifinále i Jan Bárta.
Nejlépe se v úvodních jízdách dařilo Lukáši Kratochvílovi, který si na singlu vyjel druhé místo. Bronzového medailistu z mistrovství světa porazil pouze Ital Elio Maiutto.
Ze žen se nejlépe dařilo Kateřině Bekové. Čtyřiadvacetiletá kajakářka si v kvalifikaci vyjela skvělé sedmé místo. „Jsem spokojená, i když tam bylo dost chyb, ale stačilo to. To byl můj cíl, propádlovat se dál,“ řekla po jízdě.
V pátek budou na programu semifinálové a finálové jízdy jednotlivců, kde se rozhodne, zda ze třinácti českých lodí některá zakotví na stupních vítězů.