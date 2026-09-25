Triumf na evropském kanálu: Krejčí slaví zlato, Prskavcovi medaile unikla o desetiny
Fantastický úspěch pro české barvy! Úřadující mistr světa Jakub Krejčí deklasoval na evropském šampionátu ve vodním slalomu v Itálii konkurenci a slaví zlato. Zbytek české výpravy už ale na medailové pozice nedosáhl. Jiří Prskavec skončil těsně čtvrtý a českým kajakářkám se sen o cenném kovu rozplynul úplně.
Páteční dopoledne patřilo na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivrei kajakářům. Do semifinále nastupovalo Česko se sedmi loděmi, do finále se však dostaly pouze tři.
Suverénně nejúspěšnějším z české reprezentace byl úřadující mistr světa Jakub Krejčí, který ve finále startoval jako jasný favorit. Svoji roli potvrdil časem 82,41 sekundy, kterým rozdrtil konkurenci. Na druhého Xabiera Ferazziho měl náskok 1,97 sekundy. Česko si dalším zlatem vylepšuje bilanci na ME, nyní na deset nejcennějších kovů.
„Jsem na svou jízdu pyšný. Nebyla tam žádná chyba,“ řekl čtyřiadvacetiletý kajakář po závodě. „Každý sportovec by to měl mít nastaveno tak, že jde jenom sám proti sobě. Je tady spousta závodníků, kteří můžou být rychlejší než já, ale já závodím proti sobě.“
Na titul mistra Evropy ale ani nemyslel. „Soustředil jsem se na mistrovství světa, ale tohle je nádherná třešnička ke konci sezony. O to líp se bude vstupovat do další,“ popsal s úsměvem.
Do finálových jízd se kromě něj probojovali i Jiří Prskavec a Jan Bárta. Prskavcovi unikla medaile o pouhých osm desetin, Bárta se umístil na osmé příčce.
Ženy opět s prázdnou
Po čtvrtečním neúspěchu v hlídkách se v pátek kajakářky snažily napravit reputaci. Do finálových jízd se však probojovala pouze nejzkušenější z trojice, Amálie Hilgertová. Kateřina Beková skončila na nepostupovém šestnáctém místě, a ještě o něco hůř si vedla Bára Galušková, která se dostala pouze na dvacátou příčku.
Ve finále se Hilgertové nedařilo. I přes čistou závěrečnou jízdu se jí nepovedlo zajet čas pod stovku a skončila na sedmé příčce. Zlatou medaili si ze závodu odnesla Polka Karolina Zwolinska. Devětadvacetiletá Češka na jízdu nahlíží pragmaticky: „Byla jsem ještě o sekundu pomalejší než v semifinále. Ale v šampionátu jsem se chopila šance, která mi byla dána,“ usmívala se. Do pátečních bojů se totiž probojovala z 29. příčky. V rozhodující jízdě jí však síly nestačily.
Odpoledne jsou na kanálu v Ivree na řadě singly, ve kterých má Česko šest želízek v ohni.