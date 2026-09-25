Stříbro a bronz z ME v Itálii. Kratochvíl s Kneblovou rozšířili českou medailovou sbírku
Páteční odpoledne na evropském šampionátu přineslo českým barvám dvojnásobnou radost, a to i přesto, že se do finále neprobojovali někteří z favoritů. Roli lídra mužského týmu převzal Lukáš Kratochvíl, který dlouho útočil na zlato, nakonec bere fantastické stříbro. Mezi ženami zazářila Tereza Kneblová, která potvrdila svou skvělou formu a k titulu mistryně světa přidala evropský bronz.
Odpolední páteční program mistrovství Evropy se nesl ve znamení singlířů. Z trojice českých kanoistů prošel do bojů o medaile pouze Lukáš Kratochvíl, a to z luxusního prvního místa. Lukáš Rohan i Václav Chaloupka naopak zůstali před branami elitní dvanáctky.
Do rozhodující jízdy tak startoval Kratochvíl úplně poslední. Až do závěrečného mezičasu si držel náskok, avšak v posledních brankách nabral ztrátu, která v cíli činila 1,44 sekundy na vedoucího Francouze Yohanna Senechaulta. „Jel jsem úplně perfektně, ale bohužel ke konci mi vypadla ideální stopa. Na placku to ale stačilo, takže jsem mega spokojený,“ shrnul jednadvacetiletý kanoista. Kdyby zopakoval svůj výkon ze semifinále, vyjel by si dokonce zlato.
Mezi ženami se z českého tria kvalifikovaly do závěrečných jízd dvě závodnice. Tereza Michalová ztratila v semifinále na první místo přes 15 sekund a obsadila nepostupovou 23. pozici. Nejlépe měla závod rozjetý Martina Satková, která postupovala ze čtvrté příčky, závěr šampionátu jí ale nesedl a musela se spokojit s devátým místem.
Většinou jezdí semifinále s rezervou
Český prapor tak zvedla Tereza Kneblová. Ačkoliv do finále proklouzla až jako jedenáctá, v klíčový moment předvedla neuvěřitelný výkon a k titulu mistryně světa připojuje i bronz z evropského šampionátu.
„Nevím, čím to je. Jezdí se mi hrozně dobře, tréninky mě baví a myslím si, že se to odráží i v závodě,“ shrnula Kneblová. Těsný vstup do finále vysvětluje jednoduše. „Většinou jezdím semifinále s rezervou. Vždy mi to stačí tak na střed pole, ale letos jsem si to hlídala asi až moc.“ Vítězství si na singlech z Itálie odnesla Britka Mallory Franklinová.
V sobotu bude na programu mistrovství Evropy kayakcross. Nejdříve čeká závodníky časovka a v podvečerních hodinách se kontaktní souboje rozeběhnou naplno.
Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie):
K1:
Muži: 1. Krejčí (ČR) 82,41 (0 tr. sekund), 2. Ferrazzi -1,97 (0), 3. De Gennaro (oba It.) -2,92 (0), 4. Prskavec -3,70 (2), ...8. Bárta -7,17 (0), v semifinále 13. Novák (všichni ČR).
Ženy: 1. Zwoliňská (Pol.) 94,69 (0), 2. Pistoniová (It.) -0,99 (0), 3. Apelová (Něm.) -1,21 (0), ...7. Hilgertová -6,55 (0), v semifinále 16. Beková, 20. B. Galušková (všechny ČR).
C1:
Muži: 1. Senechault (Fr.) 90,26 (0), 2. Kratochvíl (ČR) -1,44 (0), 3. Maiutto (It.) -2,19 (0), ...v semifinále 16. Rohan, 19. Chaloupka (oba ČR).
Ženy: 1. Franklinová (Brit.) 100,47 (0), 2. Delassusová (Fr.) -0,03 (0), 3. T. Kneblová -0,46 (0), ...9. M. Satková -5,48 (0), v semifinále 23. Michalová (všechny ČR).